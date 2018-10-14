Лев: «Это нормально, что речь заходит о моей отставке»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал разговоры о своей отставке. Накануне немцы в рамках Лиги А Лиги наций разгромно уступили голландцам (0:3).

«Мне приходится учитывать разговоры об отставке. В свете наших последних результатов упоминать смену тренера является вполне нормальной ситуацией.

Однако меня в большей степени интересует подготовка к нашему ближайшему матчу с французами», – сказал немец, чьи слова приводит AFP.

Лев работает со сборной с 2006 года.