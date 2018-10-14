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    Какой вы футболист?

    Лев: «Это нормально, что речь заходит о моей отставке»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал разговоры о своей отставке. Накануне немцы в рамках Лиги А Лиги наций разгромно уступили голландцам (0:3).

    «Мне приходится учитывать разговоры об отставке. В свете наших последних результатов упоминать смену тренера является вполне нормальной ситуацией.

    Однако меня в большей степени интересует подготовка к нашему ближайшему матчу с французами», – сказал немец, чьи слова приводит AFP.

    Лев работает со сборной с 2006 года.

    Источник: AFP

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    14.10.2018 12:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 22:02

      Французов надо побеждать.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 12:22

      Это нормально, но если реабилитируется, вдохновит сборную, то все забудут, не на кого менять, нет немца, который способен!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > BlackMurder 14 октября 2018, 12:40

      У немцев немцы сщас не в моде... араба наймут...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 октября 2018, 12:19

      Как Капелло говорил - после лет 5 соаместной работы надо менять либо тренера либо игроков! Они уже ничего друг другу дать в проф-м плане не могут!!!

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Nerlinger 15 октября 2018, 00:30

      Лёв отдал этой сборной 12 лет своей жизни. И только сейчас его система дала трещину. Сколько ещё тренеров (особенно сборных) могут похвастать таким "долголетием"?

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