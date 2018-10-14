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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел с семейных счетов 300 миллионов»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что футболист вывел с семейных счетов 300 миллионов рублей.

    «Около 300 миллионов рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных. Это уже серьезное нарушение, здесь уже вопрос возникает как к самому Глушакову, так как нарушение прямого запрета суда влечeт за собой уголовное наказание, также вопросы возникают со стороны Центрального банка к тем банкам, которые не выполнили запрет суда», – сказал Жорин.

    Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда

    Источник: «Комсомольская правда»

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    14.10.2018 11:08
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 октября 2018, 09:30

      совместно нажитых :))) 299.999.999 заработал Денис и Дарья 1 рублик на улице на дороге нашла:)))

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 21:57

      Виновных надо наказать.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 17:49

      Денис вывел своё, а тебе оставил твоё. Так что отвали, нечего для других мужиков хапать. Наверно, приглядела кого, держиморда!

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 14 октября 2018, 17:24

      Пусть жена его составит свою личную декларацию о доходах согласно тому где она работала,как начислялась заработная плата.Если окажется что она за время проживания с Глушаковым заработала хотя бы 150 миллионов то это можно будет смело назвать совместно нажитым имуществом,если же нет - то почему Денис должен с ней делится деньгами которые заработал только он?

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Pres Arsenal 14 октября 2018, 17:50

      совместно нажитое имущество определяется законом, а не бытовой логикой. Все, что он заработал в браке, им является. Потому оно так и называется "нажитое" ими "совместно". А разговор о том, где чья зарплата - это в "не" совместном поле находится.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > Pres Arsenal 14 октября 2018, 17:57

      глушак, прощелыга! Сдрысни с форума. Иди лучше тренируйся, гнида.

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      Рейтинг: +11331

      alp 14 октября 2018, 15:56

      Совместно нажитое это когда работали оба и копили. А здесь один зарабатывал, а вторая по то с ним жила.... Не.. таким людям без брачного контракта никак нельзя

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 октября 2018, 15:49

      а адвокат не хочет рассказать сколько эта бл...ть из этих 300 лямов заработала ????

      5
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      Рейтинг: +187

      maxpav 14 октября 2018, 15:27

      Глушаков раньше казался вполне адекватным парнем. Занимался благотворительностью. А с собственными детьми делится не желает? Интересненько...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > maxpav 14 октября 2018, 15:48

      С женой-вымогательницей не желает. Причем тут дети?

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      Рейтинг: +11331

      alp > prezent2017 14 октября 2018, 15:57

      При таком раскладе глушаку надо детей отсуживать и свою бывшую на алименты ставить

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 15:15

      Интересно, сколько эта б... из 300 лямов нажила?

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 14 октября 2018, 14:50

      Откуда у хмыря Глушака такие бапки? Он ведь только один сезон более-менее прилично отыграл. Дальше - банально вредил.
      Проверить бы стоило. Не за слив ли матчей хмырь Глушак бапки поимел?

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      Рейтинг: +800

      Театрал 14 октября 2018, 14:42

      Адвокаты- они такие. Послушать их в СМИ - орлы, молодцы... а как до суда доходит, - выясняетсЯ, что язык у них куда- то прилип, и законы почему то совсем по другому трактуются

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Театрал 14 октября 2018, 15:40

      Адвокаты - они люди государственные.

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