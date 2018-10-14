Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел с семейных счетов 300 миллионов»

совместно нажитых :))) 299.999.999 заработал Денис и Дарья 1 рублик на улице на дороге нашла:)))
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что футболист вывел с семейных счетов 300 миллионов рублей.
«Около 300 миллионов рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных. Это уже серьезное нарушение, здесь уже вопрос возникает как к самому Глушакову, так как нарушение прямого запрета суда влечeт за собой уголовное наказание, также вопросы возникают со стороны Центрального банка к тем банкам, которые не выполнили запрет суда», – сказал Жорин.
Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда