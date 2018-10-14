Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел с семейных счетов 300 миллионов»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что футболист вывел с семейных счетов 300 миллионов рублей.

«Около 300 миллионов рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных. Это уже серьезное нарушение, здесь уже вопрос возникает как к самому Глушакову, так как нарушение прямого запрета суда влечeт за собой уголовное наказание, также вопросы возникают со стороны Центрального банка к тем банкам, которые не выполнили запрет суда», – сказал Жорин.

Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда