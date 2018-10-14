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    Какой вы футболист?

    Corriere dello Sport: Паредес дал согласие на переход в «Милан», трансфер может не состояться из-за ФФП

    Как ранее сообщалось, «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как отмечает Corriere dello Sport, аргентинец дал согласие на переход.

    Главная проблема трансфера – высокая стоимость футболиста. Петербургский клуб хочет получить от продажи не менее 25 миллионов евро.

    «Милан» может отказаться от покупки из-за финансового фэйр-плей.

    В этом сезоне Паредес провел в РПЛ 10 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Corriere dello Sport

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    14.10.2018 07:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 18:08

      О чем тогда разговор ,если у вас проблемы с ФФП.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 15:19

      После таких передряг все иносранцы разбегутся!

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 октября 2018, 12:37

      хорошая цена

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 14 октября 2018, 10:22

      25 миллионов - это уже много за молодого полузащитника?))))

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > lysenkoff 14 октября 2018, 12:10

      Это не много только для Зенита

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 10:08

      Исход продолжается.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 14 октября 2018, 08:45

      А интересно, за сколько Милан хочет купить опорника способного отдать первый обостряющий пас, исполнителя стандартов? Он реально стоит не менее 25.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 октября 2018, 08:05

      а я ФФП - чуть было не перевел, как федерация футбола Петербурга -:)

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Аристократ Олжик 14 октября 2018, 10:42

      Они то же против ))))))

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