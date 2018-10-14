Corriere dello Sport: Паредес дал согласие на переход в «Милан», трансфер может не состояться из-за ФФП

О чем тогда разговор ,если у вас проблемы с ФФП.
Как ранее сообщалось, «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Как отмечает Corriere dello Sport, аргентинец дал согласие на переход.
Главная проблема трансфера – высокая стоимость футболиста. Петербургский клуб хочет получить от продажи не менее 25 миллионов евро.
«Милан» может отказаться от покупки из-за финансового фэйр-плей.
В этом сезоне Паредес провел в РПЛ 10 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи.