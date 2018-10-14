Юрист: «Пожизненное отстранение Кокорина и Мамаева от футбола? У РФС нет на это никаких оснований»

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что РФС не имеет оснований для дисквалификации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

– Есть ли у РФС основания для того, чтобы пожизненно отстранить Кокорина и Мамаева от футбола?

– Мне кажется, у РФС нет на это никаких оснований. Это касается и временной, и пожизненной дисквалификации. Не считаю, что рассмотрение подобного вопроса находится в компетенции Российского футбольного союза. Деяние, совершенное Кокориным и Мамаевым, не имеет отношения к футболу, поэтому не в компетенции РФС как-то наказывать игроков. Я не знаю, почему общественность обсуждает эту тему. Почему людей, совершивших даже уголовное нарушение, должны отстранять от футбола? Следуя такой логике, необходимо лишать профессии всех, кто уголовно преследовался в нашей стране.

Можно понять, когда, например, воспитатель детского сада не вправе работать в этой сфере за нарушения, связанные с детьми. Или если человек, занимая руководящую должность, совершил деяния коррупционного характера, то ему в дальнейшем лучше не быть руководителем. Я хочу сказать о том, что есть определенный набор профессий, правонарушения в сфере которых могут повлечь за собой дисквалификацию, если выражаться спортивным языком. Говоря проще, нарушителям нельзя будет работать на определенных должностях. На мой взгляд, спортсмены не относятся к этому никаким образом.

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Их арестовали. И это не конец