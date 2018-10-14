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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юрист: «Пожизненное отстранение Кокорина и Мамаева от футбола? У РФС нет на это никаких оснований»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что РФС не имеет оснований для дисквалификации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    – Есть ли у РФС основания для того, чтобы пожизненно отстранить Кокорина и Мамаева от футбола?

    – Мне кажется, у РФС нет на это никаких оснований. Это касается и временной, и пожизненной дисквалификации. Не считаю, что рассмотрение подобного вопроса находится в компетенции Российского футбольного союза. Деяние, совершенное Кокориным и Мамаевым, не имеет отношения к футболу, поэтому не в компетенции РФС как-то наказывать игроков. Я не знаю, почему общественность обсуждает эту тему. Почему людей, совершивших даже уголовное нарушение, должны отстранять от футбола? Следуя такой логике, необходимо лишать профессии всех, кто уголовно преследовался в нашей стране.

    Можно понять, когда, например, воспитатель детского сада не вправе работать в этой сфере за нарушения, связанные с детьми. Или если человек, занимая руководящую должность, совершил деяния коррупционного характера, то ему в дальнейшем лучше не быть руководителем. Я хочу сказать о том, что есть определенный набор профессий, правонарушения в сфере которых могут повлечь за собой дисквалификацию, если выражаться спортивным языком. Говоря проще, нарушителям нельзя будет работать на определенных должностях. На мой взгляд, спортсмены не относятся к этому никаким образом.

    Ранее футболистов арестовали на два месяца за две драки.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2018 07:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 14 октября 2018, 18:29

      Вообще надо спросить Путина, он сразу скажет как надо сделать.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 18:04

      Понятно что пожизненного отстранения от футбола им не светит. У РФС нет юридического права наказывать подобным образом. Вопрос пожалуй только в том ,на какое время продлится следствие.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 октября 2018, 15:57

      Чисто по человечески если этих балбесов реально не посадят, а дадут скажем условное, тоже не вижу смысла отстранять их от футбола.В них вкладывались сила, умение, деньги в конце концов.Пусть делают то, что умеют лучше всего.Их деяние действительно напрямую с футболом не связано и за то, что натворили, они должны ответить.Но не отлучением от футбола.Хотя у нас страна такая, что законы принимаются для того, чтобы их не исполнять.Та же спортивная организация, как родоначальник соревнований в нашей стране, поставит шлагбаум и парням останется только играть в футбол во сне по телевизору.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 15:43

      Правильно, Кока ни одного футбольного правила не нарушил. Пусть РФС стоит в сторонке и помалкивает.

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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 14 октября 2018, 14:26

      Вот интересно- окажись белорус порасторопнее и тренированным, распиши он под хохлому , с добавлением жостовских узоров (как сейчас он сам выглядит) недорослей, как бы орали продажные левозащитники, что взрослый дядька детишек обидел?

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      Рейтинг: +2403

      baden69 14 октября 2018, 14:02

      Дисквалификации не будет. Они будут наказаны за совершенное деяние по статьям УК РФ и после могут продолжать играть, тренировать, выступать экспертами и т.д., если их работодателям это будет нужно.

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 14 октября 2018, 13:18

      Что мне больше всего понравилось, в каждом предложение, личностное суждение(мне думается, кажется,)которое может даже быть у моего кота и которое вообще ни как не относиться к юриспруденции. ЭТО полный отстой, какой квалификацией обладает данный "юрист"

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 09:56

      Хреновый юрист.Наверное закончил "Юридический факультет межзвёздного сельскохозяйственного университута".
      Зато спортивная организация,как организатор турниров,имеет право допускать,или не допускать того или иного спортсмена,участвовать в своих турнирах,за те или иные допущенные нарушения. Ведь она у нас"общественная организация",и вмешательство государства в её деятельность не допускается,ха-ха... Читай,олух,газетки о судьбе российских спортсменов в рамках турниров МОК и ВАДА.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 14 октября 2018, 09:36

      Для дисквалификации необязательно на поле что-то натворить. Можно спросить у Диего Армандо Марадоны, Адирана Муту, да вот у новоиспеченного поросенка Еременко.
      Можно пьяным за руль сесть. Можно подругу избить. Можно негров неграми называть.
      В советское время это называлось "порочащая образ спортсмена деятельность".

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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 октября 2018, 09:28

      А кто их отстраняет от футбола? Пусть играют на зоне, пока будут отбывать наказание за хулиганство, поддерживать форму, для игры за великий "Ахмат" Кадырова. И "крыша" будет уже новая, если старая согласится.
      Только сдается мне, что все эти потуги общества не стоят и выеденного яйца, против тех коррупционных сил, которые впрягаются на защиту великовозрастных балбесов, совершивших нарушение закона. Законы пишутся не для них, а для простых смертных, у кого пальцы "веером" не растопыриваются.

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Т34 14 октября 2018, 14:47

      Я думаю Кадырову дворников не хватает

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