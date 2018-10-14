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    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев планируют тренироваться в СИЗО

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о содержании в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Сейчас игроков содержат в карантинных камерах СИЗО

    «Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО.

    Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ», – сказал Мельников.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2018 02:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 17:11

      Все на взаимовыгодных условиях.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 15:46

      Ну вот, и СИЗО подзаработает. Всем выгодно!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 октября 2018, 10:41

      Смею заметить, было бы очень эпично, что бы про всю эту историю сняли фильм. Обязательно Тарантино!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 октября 2018, 10:38

      Люди за разное сидят, кто то стульями по лицу бьет, кто то хлеб своровал, я не оправдываю ни тех не других, но давать им мыться 1 раз в неделю это антигуманно!
      P.s. не говорю о тех кто совершил особо тяжкие про них все понятно.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 10:04

      Можно дать по пустой пивной банке,пусть гоняют ,от забора до восхода.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 октября 2018, 07:17

      Избитый Пак оценил мировую с Кокориным в 100 млн ! ! ! водитель

      Соловчук, в свою очередь, оценил своё примирение в 500 тысяч рублей плюс оплату лечения.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Докторо123 14 октября 2018, 10:05

      Не смеши.Это всё поют ходатаи Кокомама,а оплачивают миллеристы.Хотя белорусу можно и согласиться,за пару -тройку миллионов.Затравят ведь пособники сладкой парочки. Не дадут жить и работать в России.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 14 октября 2018, 07:02

      Похоже ,рождается новый ФК Бутырка.)))
      Топ-манагеры в количестве двух человек
      Готовы заняться как собой так и селекцией)))

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      Рейтинг: +301

      23igkra > alex1951 14 октября 2018, 08:30

      Найдут какого-нибудь местного Стэйтема в ворота и будут играть против надзирателей

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      Рейтинг: +81

      Tararambol 14 октября 2018, 06:48

      Ребята раз в неделю будут флексить не сиделось дома

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 14 октября 2018, 06:04

      В душевой там осторожней , не одни будете , особенно Мамай !

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