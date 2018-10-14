Кокорин и Мамаев планируют тренироваться в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о содержании в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Сейчас игроков содержат в карантинных камерах СИЗО

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО.

Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ», – сказал Мельников.

Их арестовали. И это не конец