Орлов: «Пропали хорошие игроки. Подвели тренеров, клубы. Обидно, печально»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему жаль нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его мнению, футболисты не настолько преступили закон, чтобы заслужить такое отношение.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Мне жалко и одного и другого. Они не настолько преступили закон, чтобы к ним так относились. Это все веяние времени, наверное, момента, и жажда отомстить им за все, что они такие способные, талантливые, с такими деньгами… Но я же вижу, что происходит вокруг. Это показательная порка. С другой стороны, сами виноваты – они ж клубы подвели. Пропали хорошие игроки из основного состава, и в «Краснодаре», и в «Зените». И это может сказаться на турнирном положении. Подвели тренеров, клубы, поэтому у меня только сожаление ко всем. Обидно, печально.

Что будет дальше? До 8 числа никаких тренировок. Они будут сидеть в тюрьме, значит, выпадают из игры.

Будь я перед Кокориным сейчас, ничего бы ему не сказал. Он настолько себя сломал в своей футбольной карьере… Он в прекрасной футбольной форме сейчас, такой матч отыграл. Вылеченный после травмы, и своими руками остановил свою карьеру», – сказал Орлов.

Их арестовали. И это не конец