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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов: «Пропали хорошие игроки. Подвели тренеров, клубы. Обидно, печально»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему жаль нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его мнению, футболисты не настолько преступили закон, чтобы заслужить такое отношение.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Мне жалко и одного и другого. Они не настолько преступили закон, чтобы к ним так относились. Это все веяние времени, наверное, момента, и жажда отомстить им за все, что они такие способные, талантливые, с такими деньгами… Но я же вижу, что происходит вокруг. Это показательная порка. С другой стороны, сами виноваты – они ж клубы подвели. Пропали хорошие игроки из основного состава, и в «Краснодаре», и в «Зените». И это может сказаться на турнирном положении. Подвели тренеров, клубы, поэтому у меня только сожаление ко всем. Обидно, печально.

    Что будет дальше? До 8 числа никаких тренировок. Они будут сидеть в тюрьме, значит, выпадают из игры.

    Будь я перед Кокориным сейчас, ничего бы ему не сказал. Он настолько себя сломал в своей футбольной карьере… Он в прекрасной футбольной форме сейчас, такой матч отыграл. Вылеченный после травмы, и своими руками остановил свою карьеру», – сказал Орлов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Sport24

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    13.10.2018 15:17
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    Комментарии42
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      Рейтинг: -5

      Govy 14 октября 2018, 17:33

      Сколько злобы у маленьких жёлтых карликов.Один лозунг толпы -Распять....

      -1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:45

      К этому привела вседозволенность.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 13 октября 2018, 19:39

      В тюряге повысят своё мастерство.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 19:31

      Куда они пропали. Пересмотрят дело и будут играть с нового года. За дело профи взялись!

      1
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      Рейтинг: +11331

      alp 13 октября 2018, 18:26

      свято место пусто не бывает. на место этих двоих придут другие, более талантливые ребята, способные думать головой а не жопой.. а эти двое - потрачены

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > alp 13 октября 2018, 19:31

      Которых также подставят всякие Гиннеры.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 октября 2018, 18:25

      интересно.. а Орлову бы хотелось получить стулом по башке от "звездного и талантливого" футболера... и чтобы машину ногами отпинали??? а если бы они нарвались и их отпинали, то Орлов бы первый орал чтобы посадили виновных..

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      Рейтинг: +67523

      portero > кошмарик 13 октября 2018, 22:51

      видел Орлова у стадиона в перерыве (Зенит Спартак), подходил он к Мише Б.(который шхерился от болел, курил) Мишу редкие болелы подъ..ли а к Орлову без эмоций, но гавнюки могут попасться

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > altair2004 15 октября 2018, 14:59

      элитное кафе??? да там одни школяры сидят.. средний чек 250 руб..

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2018, 18:05

      Жиглов сказал : "Вор должен сидеть в тюрьме ! " Чем они отличаются от условного "дяди Васи" , который в темноте ночью в октябре сбил пьяного и получил по полной !

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > dok66 13 октября 2018, 19:32

      Они кого обворовали. Это их хотят обобрать до нитки.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 13 октября 2018, 17:36

      ,,Бриллиантовая рука,,. Римейк. В роли Никулина комментатор Орлов.
      - На его месте должен быть я.
      - Напьешься будешь.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 октября 2018, 16:37

      Печально,что такие футболисты гробят свой талант...Но!Правильно сказал-Это показательная порка.И им и другим зазнайкам уроком будет!Лично мое мнение,что им нужно дать по пол года.Не больше.Чтобы они могли осознать свое поведение и вину,а после вернутся в большой футбол.Но это мое мнение.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Yurok161 13 октября 2018, 16:54

      По две недели хватит и большие штрафы.Не дети,уже всё поняли.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > александр п 13 октября 2018, 17:10

      Жалко,что в 2011 году у меня не было такого защитника как вы.Тогда бы судья понял,что не я выпивал на детской площадке,а площадка была там где я мирно выпивал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Yurok161 13 октября 2018, 17:30

      Да я и сам бы выпил на детской площадке,если компания хорошая,но конечно когда детей там нет.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 13 октября 2018, 16:35

      Жажда отмщения за их талант,способность и деньги- так только Гена может чудануть.

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