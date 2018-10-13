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    Какой вы футболист?

    «Милан» во время правления Юнхуна потерял 126 миллионов за год

    «Милан» понес 126 миллионов евро убытков во время владения клубом китайским бизнесменом Ли Юнхуном.

    Согласно балансовому отчету за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, миланцы потеряли на 53 миллиона больше, чем в предыдущем году. При этом выручка повысилась с 212 миллионов до 255, но расходы выросли на 354 миллиона, что на 22,7% больше по сравнению с прошлыми 273,9 миллиона евро.

    Баланс, который должен быть утвержден руководством нынешнего владельца «Милана» компании Elliott Management на собрании акционеров 25 октября будет первым и последним балансом эры Юнхуна.

    Источник: Football Italia

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    13.10.2018 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 10:09

      Юнхуна-в "Зенит"!!!

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