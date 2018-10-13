«Милан» во время правления Юнхуна потерял 126 миллионов за год

«Милан» понес 126 миллионов евро убытков во время владения клубом китайским бизнесменом Ли Юнхуном.

Согласно балансовому отчету за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, миланцы потеряли на 53 миллиона больше, чем в предыдущем году. При этом выручка повысилась с 212 миллионов до 255, но расходы выросли на 354 миллиона, что на 22,7% больше по сравнению с прошлыми 273,9 миллиона евро.

Баланс, который должен быть утвержден руководством нынешнего владельца «Милана» компании Elliott Management на собрании акционеров 25 октября будет первым и последним балансом эры Юнхуна.