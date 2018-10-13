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    Какой вы футболист?

    «ЭкСпорт»: Семин получил кредит доверия минимум до зимней паузы

    Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не покинет свой пост как минимум до зимы. У специалиста имеется кредит доверия от руководства клуба и РЖД.

    «По информации из РЖД, Белозеров [генеральный директор компании] остался очень доволен самоотдачей «Локомотива» в матче против ЦСКА (1:0), о чем не преминул сообщить тренеру.

    Геркусу было велено заниматься своими делами и Палыча не трогать. Подковерная война в клубе продолжается», – заявляет «ЭкСпорт».

    После 10-ти туров «Локомотив» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Телеграм-канал «ЭкСпорт»

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    13.10.2018 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:24

      Правильное решение руководства Локомотива.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 октября 2018, 20:27

      Похоже, дай Геркусу волю, он бы Палыча убрал еще перед прошлым сезоном. Хорошо, что в ржд ныне глава нормальный (в этом плане)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 19:36

      Шпалычу надо хоть один матч в ЛЧ выиграть!

      0
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 13 октября 2018, 17:17

      Если бы паровозы чемп не выиграли, геркус бы выжил Палыча ...

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > mihail200606 13 октября 2018, 21:35

      скажу больше не выйграй он кубок в свой первый сезон

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 октября 2018, 14:53

      Еще не давно на руках носили за чемпионство,и вот уже мизерный кредит ,но это не для спокойной работы,малейший не успех и ты лишен работы

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      Рейтинг: +3609

      александр п > fanchik 13 октября 2018, 18:22

      Такова футбольная жизнь,лишь мгновение ты наверху,а затем стремительно падаешь вниз.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 октября 2018, 14:50

      Удачи шпалычу в построении хорошей игры,материал для этого есть.

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