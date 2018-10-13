«ЭкСпорт»: Семин получил кредит доверия минимум до зимней паузы

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не покинет свой пост как минимум до зимы. У специалиста имеется кредит доверия от руководства клуба и РЖД.

«По информации из РЖД, Белозеров [генеральный директор компании] остался очень доволен самоотдачей «Локомотива» в матче против ЦСКА (1:0), о чем не преминул сообщить тренеру.

Геркусу было велено заниматься своими делами и Палыча не трогать. Подковерная война в клубе продолжается», – заявляет «ЭкСпорт».

После 10-ти туров «Локомотив» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.