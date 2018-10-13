Азар: «Хотел бы снова поработать с Моуринью»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о совместном периоде работы в лондонском клубе с нынешним главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец возглавлял лондонцев с лета 2013 года по декабрь 2015-го.

«Последний сезон при Моуринью уже не приносил удовольствия. Мы не побеждали, ввязались в какую-то рутину, тренировались и тренировались без удовольствия. Для всех сторон было лучше, чтобы сотрудничество закончилось.

Если сейчас меня попросят назвать одного тренера, с которым бы я хотел снова поработать, я скажу: Моуринью. Если результаты плохи, он начинает критиковать своих игроков, вы это знаете. Но со временем я смог принять это. Это часть его характера.

Если вы выиграете, Моуринью – лучший тренер, которого вы можете себе представить. В это случае он ваш друг, вы можете делать все, что хотите. Хотите один выходной? Он дает вам два. Если все идет хорошо, Моуриньо будет чувствовать футбол, как я – с легкостью. Даже его собственный образ чрезвычайно оборонительного тренера был не так уж плох. Он далек от авантюризма, как Гвардиола, но в год, в который мы стали чемпионом, мы забили много голов и проводили хорошие матчи.

Я не сожалею о многих вещах в своей карьере, но я больше не мог работать с Моуринью в «Челси». У нас была команда, способная завоевать много трофеев, но мы просто оказались в обратной спирали.

За двенадцать лет профессиональной карьеры у меня был один плохой период – последние шесть месяцев под руководством Моуринью. И это было отчасти моей собственной виной», – сказал Азар.