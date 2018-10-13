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    Какой вы футболист?

    Сарри: «Азар останется в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Эден Азар не покинет команду.

    «Азар – невероятный футболист. Не думаю, что даже он знает, насколько ещe может вырасти в профессиональном плане.

    Его контракт истекает в 2020 году, но он останется в «Челси», – сказал Сарри.

    Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Реала».

    Азар: «Сейчас лучший игрок в мире – я»

    Источник: Football Italia

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    13.10.2018 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 13 октября 2018, 17:18

      Дай Бог! Вправь Азару мозги, доктор Сарри! С такой игрой и тренером, Челси прыгнет выше всех еще! И никакой Реал не сможет этому помешать! Челси сейчас становиться очень Сильным Клубом! А что будет дальше, это вообще будет Бомба!

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