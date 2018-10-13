Сарри: «Азар останется в «Челси»

Дай Бог! Вправь Азару мозги, доктор Сарри! С такой игрой и тренером, Челси прыгнет выше всех еще! И никакой Реал не сможет этому помешать! Челси сейчас становиться очень Сильным Клубом! А что будет дальше, это вообще будет Бомба!
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Эден Азар не покинет команду.
«Азар – невероятный футболист. Не думаю, что даже он знает, насколько ещe может вырасти в профессиональном плане.
Его контракт истекает в 2020 году, но он останется в «Челси», – сказал Сарри.
Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Реала».
Азар: «Сейчас лучший игрок в мире – я»