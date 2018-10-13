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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Общественный наблюдатель: «В СИЗО Мамаев и Кокорин блатными не станут. Никаких вип-камер точно не будет»

    Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, в каких условиях будут содержаться нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в СИЗО.

    – Говорят, что в СИЗО они станут блатными.

    – Не станут. Дело резонансное, а все подозреваемые по таким делам находятся под особым контролем. У них не будет безлимита в камерах. 24 часа в сутки за ними наблюдают. А телевизоры и холодильники стоят в большинстве камер московских СИЗО, это не новость. Никаких вип-камер точно не будет. «Бутырка» не «Матросская тишина» – вот там были.

    В СИЗО вообще тяжелее, чем в тюрьме. Оно приравнивается к строгому режиму. После приговора пойдет общий режим. Поэтому один день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. В СИЗО ограничено передвижение, а в тюрьме граждане могут работать. В СИЗО ты целый день в камере в четырех стенах, кроме часа прогулок.

    Оба футболиста арестованы на два месяца и до декабря проведут время в СИЗО.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Sports.ru

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    13.10.2018 08:57
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 12:16

      Жизнь у них сейчас там не "сахар".

      3
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 октября 2018, 15:46

      Избитый стулом чиновник Минопромторга Денис Пак готов примириться с арестованными футболистами-хулиганами Кокориным и Мамаевым. Только за 100 млн рублей.

      Это зарплата потерпевшего куратора создания лимузина президента за 25 лет службы. Водитель экс-жены генерала ФСБ Вячеслава Ушакова, которому спортсмены сломали нос, якобы оценил страдания в 500 тыс рублей и оплату лечения. Адвокат чиновника Пака заявил о том, что чиновник не намерен никого прощать. Вероятно, сумма будет расти.

      «Пак не осознавал, что перед ним профессиональные футболисты, даже об их существовании не знал. Это уже после инцидента ему рассказали, что часть из нападавших – игроки. Поэтому мы и говорим, что для нас это – не футболисты. Футболисты были на поле летом. Для нас это – хулиганы. Так же, как для Кокорина, Мамаева и их компании это был не чиновник, а некий человек с неправильным, по их мнению, разрезом глаз», — говорит адвокат Пака Наталья Шатихина

      0
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      Рейтинг: +882

      kliker 13 октября 2018, 12:55

      Видят еврея - поют 7-40,
      видят русского - поют катюшу,
      и только корейцы всех покрывают матом, когда им поют Гангам-стайл.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 13 октября 2018, 12:48

      Завтра появится новость, что Мамаева короновали.

      1
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 13 октября 2018, 12:27

      Ну,что?
      Надо пожалеть мальчуганов.Они осознали.Им щас там так плохо,так плохо....
      А они Великие мастера футбола,таких ,как они,больше не будет.
      К тому же они ценители прекрасного,как женщин,лимузинов,вилл.....
      Защитим же этих ребятишек от произвола властей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      123321123321йцке 13 октября 2018, 12:07

      https://bombardir.ru/posts/3766-Hitraya-zhenschina?first=1

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 13 октября 2018, 11:46

      наблюдатель расскажи какая у тебя зарплата, ты же прям с института в команду путина и гд

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 октября 2018, 11:31

      Да какими блатными? Как бы их не прозвали Коко и Мама.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 11:23

      Странно, что у нас содержание в СИЗО жёстче, чем в обычной тюряге. Ведь преступление еще не доказано! Может это дефект системы?

      -1
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 13 октября 2018, 10:48

      В камере будет только два стула, пускай ребята сами выбирают кто на каком сидеть будет...)

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