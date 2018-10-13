Общественный наблюдатель: «В СИЗО Мамаев и Кокорин блатными не станут. Никаких вип-камер точно не будет»

Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, в каких условиях будут содержаться нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в СИЗО.

– Говорят, что в СИЗО они станут блатными.

– Не станут. Дело резонансное, а все подозреваемые по таким делам находятся под особым контролем. У них не будет безлимита в камерах. 24 часа в сутки за ними наблюдают. А телевизоры и холодильники стоят в большинстве камер московских СИЗО, это не новость. Никаких вип-камер точно не будет. «Бутырка» не «Матросская тишина» – вот там были.

В СИЗО вообще тяжелее, чем в тюрьме. Оно приравнивается к строгому режиму. После приговора пойдет общий режим. Поэтому один день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. В СИЗО ограничено передвижение, а в тюрьме граждане могут работать. В СИЗО ты целый день в камере в четырех стенах, кроме часа прогулок.

Оба футболиста арестованы на два месяца и до декабря проведут время в СИЗО.

Их арестовали. И это не конец