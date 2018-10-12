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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк: «Кокорину и Мамаеву достаточно двух месяцев в камере, но надо наложить еще и штраф»

    Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Вчера, 11-го октября, футболисты были помещены в СИЗО в рамках судебного процесса по статье «Хулиганство». 8-го октября они избили двух человек в Москве.

    «То, что Кокорин и Мамаев пробудут два месяца в камере, безусловно, встряхнет их мозги. И я уверен: это будет для них большим уроком. Считаю, что двух месяцев в камере им достаточно. При этом надо наложить какой-нибудь реально серьезный финансовый штраф – размером с годовую зарплату. Например, они должны на эти деньги построить синтетические поля для детей: Мамаев – в Краснодаре, а Кокорин – в Санкт-Петербурге. Нужно ударить их рублем. Тюрьма вряд ли их исправит. Даже наоборот, может сломать их судьбы.

    Кокорин и Мамаев совершили ужасный поступок, это понятно. Но я считаю, что надо наказать и руководство кафе в центре города, в котором это произошло. Почему они не вызвали полицию, увидев, что началась заварушка? Где охрана кафе, которая должна была немедленно урегулировать ситуацию? Почему-то об этом никто не говорит. Но от таких нарушений и происходят более крупные преступления. Работники кафе, не вызвавшие полицию, должны быть привлечены к административной ответственности

    Некоторые говорят: если бы пострадал не чиновник, то, возможно, этого дела и не было бы. А я считаю, что дело не в чиновнике, а в полиции. Например, у гастарбайтера заявление могли бы просто не принять. И из кафе этого гастарбайтера вышвырнули бы за шкирку за то, что он посмел пререкаться с «великими мира сего». Это тоже проблема», – сказал Селюк.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Sport24

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    12.10.2018 20:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 октября 2018, 09:27

      То есть Кокорину и Мамаеву 2 месяца хватит, а остальные нарушители по полной. Они чем отличились то, кроме драки. Ну и подход.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 октября 2018, 08:51

      Полностью поддерживаю.

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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:59

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/domapres

      -1
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      Рейтинг: +11331

      alp 12 октября 2018, 22:43

      1000 про поддерживаю

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 22:38

      С первой минуты передачки,телевизор,из всех дыр которого льются слова поддержки,холодильник в деликатесами,уверен,что мобила через пару дней появится.Отоспятся,гимнастикой позанимаются,никаких просьб от жён и писка детей...Хорошее "перевоспитание"!!! Если бы было советское время и уже улицы мели на 15 суток-и то было бы эффективнее.

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      Рейтинг: +182

      Parker 12 октября 2018, 22:04

      С какого перепуга им 2 месяца хватит?
      Вот представьте народ, что кто-нибудь из нас по-пьяни ударит чинушку! Уверен (и такие случаи есть), что на следующий же день мы поедем по этапу лет на 5.
      Так желаю им того же! Пусть даже это будет показательная казнь, чтобы "другим не повадно было". Но уж точно никому бы из нас не дали бы пару дней на прочистку организма от тусовки, и выбора времени приезда в МВД.

      П.с. незаменимых нет ...в том числе и в футболе

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 21:53

      Все едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ.
      Травли Кокорина и Мамаева нет и никто их не травит.
      Высказанная оценка множества людей, экспертов и политиков, относительно их поступков, не является травлей!
      Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Но следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      ***
      Кокорин, Мамаев и подельники - ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.
      ***
      В суде было заявлено, что подозреваемые Кокорин и Мамаев представляют социальную ОПАСНОСТЬ для граждан.
      Они учинили активные хулиганские действия в ходе совершенных ими преступлений.
      ***
      Хулиганам-футболистам вменяется два эпизода группового хулиганства, по части 2. ст. 213 УК РФ - "Хулиганство", но следствие может также предъявить им обвинение и по статье 167 УК РФ - Умышленное повреждение имущества.
      Ведь они разбили стёкла машины и ногами затоптали кузов машины, оставили хулиганский свой след на машине, как печать вандализма и ВАРВАРСТВА!
      Кроме того, потерпевшие ещё лечатся.
      Какой вред их здоровью был причинён, определит медицинская экспертиза, за это также может быть отдельная статья.
      При таком криминальном "букете" уголовных статей при сложении наказаний цифра срока, лишения свободы, может получиться значительной - до СЕМИ лет.
      ***
      Следствие посчитало невозможным избрать иную меру пресечения, кроме как заключения под стражу на два месяца.
      Прокуратура поддержала следствие.
      Общественность тоже выступала за АРЕСТ фигурантов уголовного дела и поддерживает следствие в этом вопросе!
      На свободе они будут всячески мешать объективному расследованию и давить на потерпевших.
      Если бы у Кокорина, Мамаева и подельники вместо СОЛОМЫ были бы МОЗГИ, то они бы не вляпались во все эти КРИМИНАЛЬНЫЕ истории.
      ***
      Кто бы мог подумать, до чего, этих футбольных граждан, доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки.
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2018, 21:25

      Надо наложить еще и штраф, который отдать мне. Мы, селюки, завсегда чужим карманом пользуемся. Кто не верит, приезжайте в Усрину.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 октября 2018, 21:05

      Ну если штраф в виде полной конфискации, тогда два месяца ареста и семь лет условно будет в самый раз для ума

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 октября 2018, 21:02

      Суд решит, советов не надо, пред законом все равны...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > пряник929 12 октября 2018, 22:40

      "должны быть равны".Вот мы и будем свидетелями "за" и "против"...

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