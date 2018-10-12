Селюк: «Кокорину и Мамаеву достаточно двух месяцев в камере, но надо наложить еще и штраф»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Вчера, 11-го октября, футболисты были помещены в СИЗО в рамках судебного процесса по статье «Хулиганство». 8-го октября они избили двух человек в Москве.

«То, что Кокорин и Мамаев пробудут два месяца в камере, безусловно, встряхнет их мозги. И я уверен: это будет для них большим уроком. Считаю, что двух месяцев в камере им достаточно. При этом надо наложить какой-нибудь реально серьезный финансовый штраф – размером с годовую зарплату. Например, они должны на эти деньги построить синтетические поля для детей: Мамаев – в Краснодаре, а Кокорин – в Санкт-Петербурге. Нужно ударить их рублем. Тюрьма вряд ли их исправит. Даже наоборот, может сломать их судьбы.

Кокорин и Мамаев совершили ужасный поступок, это понятно. Но я считаю, что надо наказать и руководство кафе в центре города, в котором это произошло. Почему они не вызвали полицию, увидев, что началась заварушка? Где охрана кафе, которая должна была немедленно урегулировать ситуацию? Почему-то об этом никто не говорит. Но от таких нарушений и происходят более крупные преступления. Работники кафе, не вызвавшие полицию, должны быть привлечены к административной ответственности

Некоторые говорят: если бы пострадал не чиновник, то, возможно, этого дела и не было бы. А я считаю, что дело не в чиновнике, а в полиции. Например, у гастарбайтера заявление могли бы просто не принять. И из кафе этого гастарбайтера вышвырнули бы за шкирку за то, что он посмел пререкаться с «великими мира сего». Это тоже проблема», – сказал Селюк.

Их арестовали. И это не конец