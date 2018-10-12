Шнуров посвятил стихотворение Кокорину и Мамаеву

О , времена !...Какие герои ! кокорины , шнуры прыгающий на зрителей Нурмагометов или как там его -не хочу даже запоминать !
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, посвященное Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Вчера, 12-го октября, футболисты «Зенита» и «Краснодара» были помещены в СИЗО до 8-го декабря по статье «Хулиганство». 8-го октября они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
«Два веселых футболиста
Вместе провели уикенд, –
От********* (избили) министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По ********* (лицам) пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
**** (зачем) трогать их-то, ибо,
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!» – написал Шнуров.