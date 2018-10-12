Шнуров посвятил стихотворение Кокорину и Мамаеву

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, посвященное Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Вчера, 12-го октября, футболисты «Зенита» и «Краснодара» были помещены в СИЗО до 8-го декабря по статье «Хулиганство». 8-го октября они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

«Два веселых футболиста

Вместе провели уикенд, –

От********* (избили) министра,

Став героями легенд!

Как богатыри былины,

Встали с печки, вот те нать,

И пошли вдоль по Неглинной

По ********* (лицам) пинать.

И ногами, и руками,

Любо дорого глядеть!

Крепкие они, как камень,

Звонкие они, как медь!

**** (зачем) трогать их-то, ибо,

Вот герои от народа,

И под стать они Хабибу,

Им я посвящаю оду!

Их портреты срочно в школы,

Дай им, боже, больше сил,

Для примера и прикола,

Я, будь воля, разместил!» – написал Шнуров.