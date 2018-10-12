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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шнуров посвятил стихотворение Кокорину и Мамаеву

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, посвященное Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    Вчера, 12-го октября, футболисты «Зенита» и «Краснодара» были помещены в СИЗО до 8-го декабря по статье «Хулиганство». 8-го октября они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Два веселых футболиста
    Вместе провели уикенд, –
    От********* (избили) министра,
    Став героями легенд!
    Как богатыри былины,
    Встали с печки, вот те нать,
    И пошли вдоль по Неглинной
    По ********* (лицам) пинать.
    И ногами, и руками,
    Любо дорого глядеть!
    Крепкие они, как камень,
    Звонкие они, как медь!
    **** (зачем) трогать их-то, ибо,
    Вот герои от народа,
    И под стать они Хабибу,
    Им я посвящаю оду!
    Их портреты срочно в школы,
    Дай им, боже, больше сил,
    Для примера и прикола,
    Я, будь воля, разместил!» – написал Шнуров.

    Источник: Instagram

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    12.10.2018 20:16
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 14 октября 2018, 12:41

      О , времена !...Какие герои ! кокорины , шнуры прыгающий на зрителей Нурмагометов или как там его -не хочу даже запоминать !

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 13 октября 2018, 20:58

      Шнур такое гавно пишет. Любой Школьник такую парашу сможет написать...Хреновый эстрадный исполнитель... и плохой, даже ужасный, поэт.

      1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > илья 009 17 октября 2018, 05:45

      Не пи**ди Ленинград мощь!!!

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 13 октября 2018, 10:43

      Шнуров выдавил стишок,
      Надо же отметиться
      Парни получили срок,
      Мудько,не мычит ,ни телиться
      Шконку нужно подлиннее ,
      Чтоб их всех там усадить,
      Полагаю,что футболу ,
      Цэ не стало бы вредить)))

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      Рейтинг: +709

      monser08 > alex1951 13 октября 2018, 17:01

      Шнур отдыхает. Талант мля.

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      Рейтинг: +42

      Психинквизитор 13 октября 2018, 05:39

      давайте по факту,как футболисты они хороши.ну это не первый прицендент.нас бы простых болел уже бы на этап отправили.мое мнение сделали.пусть сидят.иначе к вам подходит к примеру монсон,набарабанил и ушел

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 октября 2018, 00:37

      Саша и Паша посвятили свою песню Сергею и всем нам-
      Ты, б......, г....., а нам ..по...
      Мы, б .....на...., е......., тебя!
      Вас всех, пи......., у........, ....ли!
      Простите, нас, уе....в, если можете!

      4
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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres

      -9
      Ответить
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      Рейтинг: +11331

      alp > yuriykramen 13 октября 2018, 00:33

      Ух ты! Дай попользоваться , чувак? У тебя все равно уже все стоит... И у жены тоже...

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 22:08

      Шнуру не обязательно было писать эту оду. Он уже спел про Кокома "Если в башне пое""""""""ь что е""""""""ь что не е""""""""ь."

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr > Grey33 12 октября 2018, 23:26

      Пять баллов!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 21:54

      Кто бы мог подумать, до чего, этих футбольных граждан, доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки.
      Впору говорить о НЕВМЕНЯЕМЫХ гражданах, которые буйно помешались на систематическом злоупотреблении алкоголя.
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!
      Кокорин, Мамаев и подельники - ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.
      Все едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ.
      ***
      Травли Кокорина и Мамаева нет и никто их не травит.
      Высказанная оценка множества людей, экспертов и политиков, относительно их поступков, не является травлей!
      Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      Всё в рамках закона и следствия.
      ***
      В суде было заявлено, что подозреваемые Кокорин и Мамаев представляют социальную ОПАСНОСТЬ для граждан.
      Они учинили активные хулиганские действия в ходе совершенных ими преступлений.
      Следствие посчитало невозможным избрать иную меру пресечения, кроме как заключения под стражу на два месяца.
      Прокуратура поддержала следствие.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > amazonaws 12 октября 2018, 22:29

      тебе сколько платят за этот пост ?)по рублю за штучку?)

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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 > amazonaws 13 октября 2018, 09:59

      Дядя, ты юрист?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 13 октября 2018, 20:09

      Правильно товарищ,горячо поддерживаю именно эти два негодяя своими загулами и пьянками довели половину населения до нищеты,и оставили без пенсии.Продолжай жечь глаголом мерзавцев.Сгноить подонков в тюрьме,что бы больше не дербанили страну,не вывозили на офшорные счета по 6 три рублей в год.

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      Рейтинг: +2284

      Бриг 12 октября 2018, 21:49

      Жутко ****** стихи и по смыслу (нет его) и технически..

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      Рейтинг: +882

      kliker 12 октября 2018, 21:42

      Нет, это не Пушкин. Типус с рифмой совсем не дружит.

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