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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шишканова: «Призываю не делать из скандала с Кокориным и Мамевым массовое распятие»

    Спортивный агент Дарья Шишканова в интервью Sports.ru поделилась мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    – На ТВ вы сказали, что стыдно, когда мужчина не дерется и не может ответить на оскорбление.

    – Все немного перевернули. Я имела в виду, что не стыдно, когда мужчина дерется. Русские мужчины ведь всегда дрались. Поэтому стыдно, когда мужчина не умеет драться.

    – Это же про водителя?

    – Нет. При чем здесь водитель?

    Когда мальчишки разбираются по-мужски – это не стыдно. Стыдно, когда тебя вызывают так сделать, а ты не можешь. Нормально, если мужчина дерется и защищает свою честь, девушку. Вот контекст, который я хотела донести.

    – Заступаясь за Кокорина, вы находитесь в меньшинстве.

    – И меня это смущает. У ребят есть друзья, одноклубники, но никто не выступает. Не нужно поддерживать агрессию, драку, избиению. И наказать надо – ребята будут наказаны. Но я призываю не делать это массовым распятием. Когда людей, выходя на площадь, сжигают, закидывают камнями. Хочу, чтобы так не случилось.

    Ведь ребята считались героями. Внесли такой вклад в российский футбол. Всегда достойно защищали флаг, когда играли в сборной. И сейчас это перечеркнуть, как будто ничего хорошего они не сделали? Судить о людях нужно не по одному дню. Не так, что он один раз оступился, споткнулся, а все сбежались вокруг и закидали камнями, говоря: «О, мы ждали, когда же вы споткнетесь».

    Напомним, футболисты «Зенита» и «Краснодара» помещены в СИЗО до 8-го декабря.

    Источник: Sports.ru

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    12.10.2018 19:15
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +11331

      alp 13 октября 2018, 00:25

      Емананасос... Шишканова - это кто????

      0
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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:59

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://blogdk.2sms.ru

      -2
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      Рейтинг: +11331

      alp > yuriykramen 13 октября 2018, 00:25

      В двух словах - накидал прямо тута?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 22:30

      Шишканова...Шишканова...Кто все эти люди,почему публикуют их мнение?

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 22:07

      Массового распятия нет и быть не может!
      Высказанные оценки множества людей, экспертов и политиков, относительно криминальных поступков Кокорина, Мамаева и подельники, не являются распятием и травлей!
      НЕ ЯВЛЯЮТСЯ!
      Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      Всё в рамках закона и следствия.
      ***
      Кто бы мог подумать, до чего, этих футбольных граждан, доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки.
      Впору говорить о НЕВМЕНЯЕМЫХ гражданах, которые буйно помешались на систематическом злоупотреблении алкоголя.
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!
      Кокорин, Мамаев и подельники - ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.
      Все едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ.

      Если бы у Кокорина, Мамаева и подельники вместо СОЛОМЫ были бы МОЗГИ, то они бы не вляпались во все эти КРИМИНАЛЬНЫЕ истории.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > amazonaws 12 октября 2018, 22:10

      Все по делу! Но пишешь много!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 октября 2018, 22:03

      Типичный представитель гомо сапиенс .Подвид блондинка.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Мары 12 октября 2018, 22:08

      Пиши по-русски- ДИБИЛ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Serjoga 12 октября 2018, 22:09

      Ну можно и так.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Мары 12 октября 2018, 22:10

      Нужно! Или нуно!

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      Рейтинг: +65

      Брина 12 октября 2018, 21:51

      Она не родственница новому боссу всех боссов Олегу Шишканову (Шишкан)?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Брина 12 октября 2018, 22:31

      Йес...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 12 октября 2018, 21:45

      Противно читать интервью этой... спортивной агентессы... Может сразу государственные награды вручить «героям»? Я далёк от того, чтобы их демонизировать, но и выдавать чёрное за белое тоже некрасиво.

      4
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      Рейтинг: +2280

      kvm 12 октября 2018, 21:34

      ТП, потерявшая кокошу-клиента

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 12 октября 2018, 21:01

      Какой, б***, они вклад внесли?
      Феерическая дура. Все дружно начинаем жить по ветхозаветным правилам - око за око, зуб за зуб и т.д. Мы же ради этого эволюционировали, чтобы кулаками свою правоту доказывать.
      А чернильница эта ходячая и есть то самое на букву г.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 12 октября 2018, 20:35

      Кое какая певичка перекрыла мкад , посадить на 5 лет за хулиганство

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