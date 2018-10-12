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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин: «Вот чем по ночам занимаюсь вместо сна, а футболисты потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в инстаграме видео, на котором играет с маленькой дочкой.

    «Вот чем по ночам занимаемся вместо сна!!! А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой», – написал Карпин.

    В начале сентября у специалиста и его третьей жены Дарьи Гордеевой родилась девочка, которую назвали в честь мамы.

    У Карпина уже есть две дочери от предыдущих браков – 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    12.10.2018 16:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1529

      zarsm 19 октября 2018, 17:16

      Вот тут советчики конечно собрались. Наверное он сам знает когда ему побриться)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 октября 2018, 12:00

      Ждем сына..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 13 октября 2018, 19:48

      Приятный позитив после целого моря негатива! Валерий Георгиевич, спасибо!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 октября 2018, 06:13

      Валера молодчина что показал себя с другой общечеловеческой стороны,а не просто как тренер.Здоровья и благополучия малышке и родителям!Успеха ФК РОСТОВ!!!

      2
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 13 октября 2018, 00:56

      респект валере

      2
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 12 октября 2018, 21:54

      Ну, хоть что-то позитивное

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2018, 19:29

      Нормально! Удачи команде! Счастья в семье!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 12 октября 2018, 18:40

      Валера,счастья,любви и удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 октября 2018, 18:28

      Валера, побрейся ирод.
      У ребёнка ж покраснение вылезет.

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 октября 2018, 17:06

      Ну очень злопамятен, однако...

      1
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