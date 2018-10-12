Карпин: «Вот чем по ночам занимаюсь вместо сна, а футболисты потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в инстаграме видео, на котором играет с маленькой дочкой.

«Вот чем по ночам занимаемся вместо сна!!! А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой», – написал Карпин.

В начале сентября у специалиста и его третьей жены Дарьи Гордеевой родилась девочка, которую назвали в честь мамы.

У Карпина уже есть две дочери от предыдущих браков – 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия.