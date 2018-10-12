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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Кокорин и Мамаев должны расплатиться благополучием. Не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги»

    Комментатор Василий Уткин считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны понести материальное наказание, а не сидеть в тюрьме.

    «Жалко или нет? Мне жалко любого человека, который отправляется в тюрьму, никого не убив и не искалечив. Как это принято говорить «не совершившего преступления против личности».

    Это стандартная российская практика, я понимаю. Но, разумеется, футболисты никуда не сбегут. И лично у них нет никаких способов помешать следствию, тем более что следствие – это элементарно, все на виду. С ними вряд ли запланированы на эти два месяца какие-либо следственные действия. Воспрепятствовать следствию могут другие влиятельные люди – работодатели, владельцы клубов. И если они захотят это сделать, то им никто не помешает. И уж подавно двухмесячный арест подозреваемых тут не барьер...

    Про уроки жизни, которые дает тюрьма, – я слышу это на каждом шагу и никогда от тех, кто там был. Среди совершенного Кокориным с подельниками нет ничего, что нельзя было бы исправить деньгами. А деньги у них есть. Как вы думаете, избитому ими человеку что важнее: получить качественное лечение и надлежащую компенсацию или знать, что придурок Мамаев сидит в тюрьме? Вы знаете ответ на этот вопрос.

    Они должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит. Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести – боль за боль.

    Дело не в том, много это или мало. Дело в том, что это бессмысленно. Посмотрите, каков Мамаев-папа. Вот, бывший мент, отсидел. И что же? Вышел, тюрьмой наученный. Воспитал такого же придурка.

    Посмотрите на Кокорина. Он тоже уже одного воспитал – брата. Вот такой вот вырос. Это ж в «Маугли» шакал Табаки и тот симпотнее. Неуч, трус, бьет слабого в составе толпы. Балованный ни на что не способный... Не хочу и слово подбирать. Таким он стал под опекой брата. Это старший брат. Нет, не воспитал, а позволял ему быть таким. Теперь этот юный человеческий кисель сидит в клетке и оговаривает всех, включая брата (вот тут мне его жаль, да), чтобы ему самому меньше досталось.

    Я гражданин cвоей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги. И другие жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош. Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить ее заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью. И мне все равно, научатся ли они чему-нибудь.

    Вполне достаточно, что кто-то со стороны на этом примере чему-нибудь научится и не просрет свою молодость, как эти. Не из страха перед тюрьмой не просрет, а вот от этой скользкой душной пустоты, когда все окружающие знают, какой же ты мудак и в какую грохнулся грязь с самого пика достатка и успеха.

    Пусть даже научится кто-то один. Да, это такой дорогостоящий урок», – написал Уткин в телеграме.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    12.10.2018 15:42
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 13 октября 2018, 20:01

      Такие же мысли возникли дня 4 тому назад.
      Остаться без денег,машин,хаты ,а главное - без футбола
      Это круче,чем отсидев пару-тройку лет вернуться к своим богатствам.
      А потом перебраться в какую-нибудь молдавию,украинию,казахстанию и там продолжить занятия с футбольным мячом....

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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 октября 2018, 19:43

      Уткин прав во всём,умный сукин сын.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 21:57

      Все едины во мнении, что они должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного преступления.
      Тверской суд Москвы арестовал в четверг 11 октября с.г. на два месяца нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
      Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО "Бутырка".
      Где они пройдут АРЕСТАНСКИЙ курс молодого бутырского "бойца" в течении двух месяцев с последующим расследованием вплоть до передачи их уголовного дела в суд.
      А там уж суд вынесет им ВЕРДИКТ и назначит срок ОТСИДКИ в колонии строгого режима.
      ***
      Большинство россиян приветствуют это решение следствия, прокуратуры и суда.
      Есть вероятность того, что Новый 2019 год эти хулиганы будут отмечать не на Канарах с водкой, бабами, шампанским, а на НАРАХ колонии строгого режима со скудным тюремным пайком, чтоб не бесились с ЖИРУ!
      Вполне себе заслужили реальный "праздничный" НОВОГОДНИЙ срок отсидки.
      ***
      Кто бы мог подумать, до чего, этих футбольных граждан, доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки.
      Впору говорить о НЕВМЕНЯЕМЫХ гражданах, которые буйно помешались на систематическом злоупотреблении алкоголя.
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!
      Кокорин, Мамаев и подельники - ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 13 октября 2018, 19:39

      Сколько далеко идущих выводов из одного удара стулом.Так вот кто вывез 100 бюджетов страны и оставил пенсионеров без пенсии,поделом им мерзавцам доведшим половину населения страны до позорной нищеты.Полностью поддерживаю тебя товарищ в твоём праведном гневе.

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      Рейтинг: +665

      Snerg 12 октября 2018, 21:44

      да бл* вам чего тут то не хватает на соккере? чтоб посадили?Ведь ВАся прав они живут все тюремщики на НАШИ НАЛОГИ! пусть лучше их вье*** по деньгам , чем так

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      Рейтинг: +709

      monser08 > Snerg 13 октября 2018, 17:10

      В одном Уткин точно прав, в тюрьме им не место, не такие они страшные рецидивисты, а по деньгам нужно ударить по самое нехочу. На деньги они жадные - впредь такого не совершат. Я бы даже поручился за это.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2018, 19:58

      Извините, друзья, но сейчас я не об Уткине и его маразме! Сейчас прочитал высказывание Миранчука(одного из) и понял, что наши футболисты могут оказаться в том же положении! Вы понимаете до какой степени ПРОГНИЛ НАШ ФУТБОЛ?

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      Рейтинг: +20

      Lucianych 12 октября 2018, 18:09

      ПлАтите налоги? Так и спите спокойно, дорогой товарищ...

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 12 октября 2018, 17:53

      Да. Некоторых евреев очень сильно колбасит от чужого благосостояния при неспособности обеспечить хотя бы себя самому.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Kollljan 12 октября 2018, 19:28

      Они все чужие деньги считают своими.

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      Рейтинг: +76

      Наш 12 октября 2018, 17:49

      Как бы мне хотелось на старости лет сходить в разведку с Губерниевым, Укиным, Ловчевым. Точно, в случае чего, бросят, как мусор, и в СМИ аргументимрованно оправдаются.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Наш 12 октября 2018, 20:02

      Ты боишься в раздевалку зайти? Это не за линию фронта сходить! А чё ты ограничился тремя фамилиями? С десяток комментаторов возьми с МАТЧ ТВ, добавь Орлова, Гусева, прибавь "псевдоэкспертов".....! Сиди дома и не ходи никуда!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2018, 17:31

      Кокорин не сидел, а воспитал своего брата! Так пусть оба там посидят! А у Мамаева видел наколку "с крыльями"-не повезет пацану на зоне! На лбу получит наколку.......! На поле потом сам не выйдет!

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 октября 2018, 17:30

      "У них есть деньги - пусть заплатят". Извините, ну это бред! У Кокорина есть деньги, а у Васи Пупкина из Усть-Задроченска нет. И что, один расплатится и будет на свободе, а второй будет сидеть? А можно тогда сразу прейскурант: сколько стоит замочить человека в зависимости от ранга / снаряда (стул, бита, пистолет) / наличия летального исхода. А то тут руки чешутся кого-нибудь долбодятла вроде Васи Уткина - и вклад есть, да не знаю, хватит/не хватит? Прейскурантик бы...

      Я не хочу жить в такой стране, где от бабла зависит, будешь ты сидеть в тюрьме или нет.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Torvald64 12 октября 2018, 18:12

      Там есть пунктик-примирение сторон.Думаю если бы избитому водиле дали лям баксов,он бы с радостью согласился.А насчёт Пака...Ну не верю я в честных чиновников.Не верю.Хотя на самом деле,здесь будет решать не закон а "другие влиятельные люди ".
      А насчёт "прейскурантика"...Думаю он есть,просто мы о нём не знаем.Кстати,я тоже "не хочу жить в такой стране, где от бабла зависит, будешь ты сидеть в тюрьме или нет."Но посадят их или нет,ничего не изменится(((

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