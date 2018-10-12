В понедельник Мамаев подаст апелляцию на свой арест

Питерманы -миллеристы требуют :Свободу попугаям-неразлучникам! Впрочем, я погорячился,ведь попугай мамай сдал своего братана,этого можно оставить...
А так-подавать апелляцию-его конституционное право.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что апелляция на арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет подана 15 октября.
В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря 2018 года. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).