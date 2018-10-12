Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В понедельник Мамаев подаст апелляцию на свой арест

    Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что апелляция на арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет подана 15 октября.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря 2018 года. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеканал 360°

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 16:22

      Питерманы -миллеристы требуют :Свободу попугаям-неразлучникам! Впрочем, я погорячился,ведь попугай мамай сдал своего братана,этого можно оставить...
      А так-подавать апелляцию-его конституционное право.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 15:53

      Правильное решение! Если что, нужно до верховного суда идти и добиваться, чтобы суд 1-й инстанции наказали за произвол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 12 октября 2018, 15:41

      спешит , не успеют нормально договориться

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11