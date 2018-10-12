В понедельник Мамаев подаст апелляцию на свой арест

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что апелляция на арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет подана 15 октября.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря 2018 года. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец