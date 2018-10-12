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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» заменил баннер с Кокориным в Пулково на Дзюбу. В клубном магазине из продажи убрали майки с фамилией форварда

    «Зенит» поменял баннер над официальным магазином в аэропорту Пулково.

    Теперь вместо изображения нападающего Александра Кокорина там находится фото форварда Артeма Дзюбы.

    Также в магазине из продажи убрали футболки с фамилией Кокорина.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: 78.ru

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    12.10.2018 14:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 13 октября 2018, 06:08

      Ну теперь Коко только в Ахмат

      0
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 19:38

      Ну и что?

      1
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      Рейтинг: +30

      shipapiter 12 октября 2018, 16:59

      Получается что в плюсе пока только Дзюба. А футболки с Кокориным станут раритетом.

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 12 октября 2018, 16:36

      Во Зенит задолбал: то продаёт футболки, то изымает; то продаёт, то изымает. Пытается продажи на ажиотаже поднять? Интересно получается или нет

      -1
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      Рейтинг: +67523

      portero 12 октября 2018, 15:45

      Кока конечно нужен Зениту , но гавнюка надо обуть на деньги и опустить в контракте очень серьезно, если нет то пусть сидит.... ибо подумает что всё можно и его грохнут или он

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 15:45

      Майки зря убрали. Сейчас бы пошли на "Ура".

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      Рейтинг: +1242

      mama1991 > vvv246 13 октября 2018, 14:30

      я бы купил, маркетологи у зенита Говняные видимо

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2018, 15:44

      "Вместе смело!" - девиз подходящий для Кокорина и Мамаева))))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 октября 2018, 15:16

      Так проходит мирская слава. А те кто носит футболки с фамилией Кокорин, срочно определили их в половые тряпки.

      0
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 12 октября 2018, 14:56

      Короче , делайте выводы-Дзюба хотел на баннер в Пулково и подстроил всю эту кашу.(стёб)

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      Рейтинг: -97

      Zenitiki > anatolich72 12 октября 2018, 15:26

      Ой, как смешно

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > anatolich72 12 октября 2018, 15:46

      Ст.***** в другом месте, можешь в бордель сходить.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 октября 2018, 14:22

      Интересно, в тексте Дзюбу называют форвардом, а кокорина нападающим. Потому что с кулаками нападает? )))

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