«Зенит» заменил баннер с Кокориным в Пулково на Дзюбу. В клубном магазине из продажи убрали майки с фамилией форварда

«Зенит» поменял баннер над официальным магазином в аэропорту Пулково.

Теперь вместо изображения нападающего Александра Кокорина там находится фото форварда Артeма Дзюбы.

Также в магазине из продажи убрали футболки с фамилией Кокорина.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

twit text — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 12 октября 2018 г.

Их арестовали. И это не конец