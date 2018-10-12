Гатагов – о Кокорине: «Никогда не судите по одному поступку, не зная какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

Тут вопрос не стоит в плоскости хороший он или плохой. Тут стоит вопрос какого будет наказание за содеянное. А если вы хотите помочь, то просите терпил в лице Пака и водителя, чтоб они заявы забрали.
Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«После того, когда человек падает, он всегда встаeт. Если не получается самостоятельно это сделать, то есть семья и друзья, для того чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда!
Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься. И всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни!
Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т.д, и потом жалеть об этом и каяться!
Людям надо уметь прощать других людей, ведь господь бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом. Но никогда не судите по одному поступку, не зная какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат!
Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал Гатагов в инстаграме.
В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).