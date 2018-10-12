Гатагов – о Кокорине: «Никогда не судите по одному поступку, не зная какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«После того, когда человек падает, он всегда встаeт. Если не получается самостоятельно это сделать, то есть семья и друзья, для того чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда!

Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься. И всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни!

Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т.д, и потом жалеть об этом и каяться!

Людям надо уметь прощать других людей, ведь господь бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом. Но никогда не судите по одному поступку, не зная какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат!

Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал Гатагов в инстаграме.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец