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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гатагов – о Кокорине: «Никогда не судите по одному поступку, не зная какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

    Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «После того, когда человек падает, он всегда встаeт. Если не получается самостоятельно это сделать, то есть семья и друзья, для того чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда!

    Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься. И всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни!

    Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т.д, и потом жалеть об этом и каяться!

    Людям надо уметь прощать других людей, ведь господь бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом. Но никогда не судите по одному поступку, не зная какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат!

    Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал Гатагов в инстаграме.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Инстаграм Сослана Гатагова

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    12.10.2018 13:53
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    Комментарии106
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      Рейтинг: +1455

      Mariner 13 октября 2018, 11:41

      Тут вопрос не стоит в плоскости хороший он или плохой. Тут стоит вопрос какого будет наказание за содеянное. А если вы хотите помочь, то просите терпил в лице Пака и водителя, чтоб они заявы забрали.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 октября 2018, 00:11

      ok

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 октября 2018, 23:06

      На улице впятером на одного и добивать ногами...?!

      ........"с большой буквы"! Совершенно литературное слово из девяти букв! Начинается на букву "П". И верно, с большой буквы!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2018, 17:35

      Это не поступок, а преступление-и не первое! Просто уже так в СМИ прошло, что и не "заглушишь"!

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 12 октября 2018, 18:38

      А первое какое было?

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 октября 2018, 17:19

      ну если бы они в первый раз так облажались, то можно понять, с кем не бывает. Но эти два урода уже в который раз позволяют себе, то чего адекватный человек себе бы не позволил вообще.Все справедливо! Изблили бы простых людей, никто бы и не узнал. И такое бы повторялось. Урок для всех!

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > franck_ribery 12 октября 2018, 17:38

      А в первый раз они как закон нарушили? Человека съели под шампанское?

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 12 октября 2018, 16:20

      "достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат!"
      Все они достойные, а по факту как сын гавно, подвел родителей как муж не знаю," один раз попал в ворота" и родили сына это не прекрасный муж, прекрасный друг? для мамаева наверное, ах да и брат офигенный! с собой 18летнего малого во все это гавно втянул, шикарно сказано

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      Рейтинг: +3609

      александр п > DeStar 12 октября 2018, 16:31

      Да он типичный иванушка-дурачок из сказки добрый,всегда весёлый.Был бы злой весь стул бы о корейца изломал бы,а так треснул считай шутя за дело.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 12 октября 2018, 16:18

      Жесть ,как я ненавижу всю эту херню, Иисус терпел и нам велел, бог простит, на все воля божья, идите нах

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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 октября 2018, 15:48

      За добро воздастся, а за стул пусть ответит.

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 12 октября 2018, 15:36

      Горы добра в студию пожалуйста!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > OldenVad 12 октября 2018, 15:41

      Говорят ,что он большие суммы на благотворительность отваливал.

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > александр п 12 октября 2018, 16:35

      + в карму

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 12 октября 2018, 17:39

      Сетку волейбольную во дворе повесил? На заправке перед камерой часок покрутился? Скольки детям он оплатил дорогостоящие операции (от 5 до 15 млн. РУБЛЕЙ (не евро)), на которые народ собирает деньги через 5 канал? Огласи пофамильно!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > OldenVad 12 октября 2018, 18:11

      Не думаю что он буддист,просто щедрая душа,рубаха-парень.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 12 октября 2018, 19:14

      Вот когда на суде выступит хоть одна мама, ребенка которой он вылечил, тогда поверю, что он нормальный человек, а сейчас он просто "не дружит с головой" и ему не место в обществе нормальных людей!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 12 октября 2018, 20:01

      С головой у него не всё в порядке,но человек он щедрый и добрый это очевидно.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 12 октября 2018, 20:05

      Тебе не опасно находиться рядом с человеком, у которого с головой не все в порядке? А щедрый....? Не спорю, 250000 на шампанское в Монте-Карло...! Ты мне фамилию мамы назови, где он проявил щедрость и заплатил всего лишь 5000000 РУБЛЕЙ за здоровье ребенка!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 12 октября 2018, 20:20

      Сам то сколько пожертвовал за последний год расскажи?Не знаю сколько он пожертвовал,не друг я ему,не знакомый и не адвокат.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 12 октября 2018, 21:14

      Я миллионы евро не получаю! Я пенсионер! А о пожертвованиях начал говорить ты, что он ЩЕДРЫЙ малый! Закончим бестолковый базар!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 12 октября 2018, 21:25

      Значит ничего никогда не жертвовал,а чего тогда рубаху рвёшь на пузе?Других обвиняешь ,что они мало жертвуют,и причём тут кто сколько получает,если ты даже рубля не пожертвовал,ведь не последний хрен без соли доедаешь.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 октября 2018, 15:31

      он не один раз оступился, хз, сколько еще таких случаев было - уверен, что не один. просто либо откупались, либо оказывали давление (в случае с простыми людьми). в этот раз просто не на тех попали. Были бы не чиновники - это и не вылезло бы вообще. зажрались упыри и потеряли страх. пусть сидят, ибо они опасны для общества. ну или пусть гатагов, чочиев и ко берут ответственность на себя - свалят, опять беспределить начнут или подобное, сажать всех вместе с "адвокатами".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > piligrim1986 12 октября 2018, 18:21

      Что нибудь да всплыло бы,в век интернета,что либо утаить трудно.Если ничего не знаете об их преступлениях,не очень хорошо людей упырями называть.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > piligrim1986 12 октября 2018, 19:58

      Так было же. В США в 2012 наши обидчивые не расисты подрались с чернокожими. Те их оскорбляли. Знакомо?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mgordeev 12 октября 2018, 20:04

      Негры в конец оборзели,если наши ребята не побоялись негров поставить на место,то за смелость им респект.

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