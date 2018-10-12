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    Дзюба пропускает тренировку сборной России

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропускает сегодняшнюю тренировку национальной команды.

    «Артeм Дзюба пропускает тренировку сборной России и работает по индивидуальному плану в тренажерке», – сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов

    Вчера форвард провел все 90 минут в матче Лиги наций против Швеции (0:0). Следующая игра сборной России в этом турнире состоится в воскресенье, 14 октября. Соперник – Турция.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    12.10.2018 12:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +67523

      portero 12 октября 2018, 14:48

      уже три недели видно что Дзюба в яме, но блин тренер сборной и прочие слепые?????

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > portero 12 октября 2018, 15:43

      Все хотят с него что-нибудь поиметь! Но сколько же можно? А других напов лысый не пригласил по своей дури. Один бестолковый Ионов. Только и слышал вчера: Ионов не успел, Ионов опоздал, Ионов не дотянулся... Влетим туркам!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 октября 2018, 14:29

      Вот су-ка журналист Василий Конов! Везде устроит провокацию. А ведь ничего особенного не произошло. Надо было просто, без ажиотажа написать: Артeм Дзюба работает по индивидуальному плану, поэтому пропускает тренировку сборной России.

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 12 октября 2018, 14:23

      Ничего страшного с Турками выйдет

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 октября 2018, 14:09

      "кабанчика" повёз))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 октября 2018, 13:59

      Правильно,езжай другу передачу принеси.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 октября 2018, 13:58

      Тёма!!!! Страна ждёт голов!!! Удачи!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 12:59

      Устал Дзюба. Силы копит на турков.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Grey33 12 октября 2018, 13:19

      Отрабатывает падения в штрафной, вчера у него выглядело неубедительно. Пенальти заработать не смог, а забить с игры шведы не дали, там в защите дубы не меньше Дзюбы, не продавишь.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 12:41

      К кокорину поехал харчи передать

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2018, 12:38

      И, что с Дзюбой?

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