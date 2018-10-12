Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропускает сегодняшнюю тренировку национальной команды.

«Артeм Дзюба пропускает тренировку сборной России и работает по индивидуальному плану в тренажерке», – сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов

Вчера форвард провел все 90 минут в матче Лиги наций против Швеции (0:0). Следующая игра сборной России в этом турнире состоится в воскресенье, 14 октября. Соперник – Турция.