РФС начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева на следующей неделе

Вице-президент РФС Сергей Анохин сообщил, когда организация начнет изучение дела нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлена статья «Хулиганство». Также под стражу на два месяца помещен младший брат форварда петербуржцев Кирилл Кокорин.

«Нам нужно, в первую очередь, хорошо провести и организовать матчи нашей сборной, а потом уже разбираться с противоправными вопросами и тем поведением, которые были у Кокорина и Мамаева. Думаю, что с понедельника начнем этим заниматься», – сказал Анохин.

По регламенту запрос в комитет по этике могут направить президент РФС, исполком и бюро РФС, руководители лиг.

Их арестовали. И это не конец