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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РФС начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева на следующей неделе

    Вице-президент РФС Сергей Анохин сообщил, когда организация начнет изучение дела нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлена статья «Хулиганство». Также под стражу на два месяца помещен младший брат форварда петербуржцев Кирилл Кокорин.

    «Нам нужно, в первую очередь, хорошо провести и организовать матчи нашей сборной, а потом уже разбираться с противоправными вопросами и тем поведением, которые были у Кокорина и Мамаева. Думаю, что с понедельника начнем этим заниматься», – сказал Анохин.

    По регламенту запрос в комитет по этике могут направить президент РФС, исполком и бюро РФС, руководители лиг.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: ТАСС

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    12.10.2018 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      shipapiter 12 октября 2018, 17:00

      А что РФС тоже завело дело на К и М

      1
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 15:37

      Каким местом это касается комитета по футбольной этике? Или тоже захотели прославится на фоне всей этой пены?

      1
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 12 октября 2018, 14:24

      Что тут рассматривать?суд все рассмотрит

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 12:58

      Правильно. Футбол на первом месте.

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 12 октября 2018, 12:32

      остранить!

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