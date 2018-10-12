Азар: «Золотой мяч» заслужил Модрич»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

«Честно говоря, я не думаю, что этот приз достанется мне. На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Модрич.

Есть еще три-четыре явных претендента. Могу назвать Варана, поскольку он тоже много чего выиграл. Не будем лгать, но я бы тоже хотел получить этот приз.

Если серьезно, то наибольшие шансы все же у Модрича. Это будет награда за его прекрасный сезон в Лиге чемпионов и на чемпионате мира в России», – сказал Азар.

Модрич ранее был признан лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.