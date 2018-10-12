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    Азар: «Золотой мяч» заслужил Модрич»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

    «Честно говоря, я не думаю, что этот приз достанется мне. На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Модрич.

    Есть еще три-четыре явных претендента. Могу назвать Варана, поскольку он тоже много чего выиграл. Не будем лгать, но я бы тоже хотел получить этот приз.

    Если серьезно, то наибольшие шансы все же у Модрича. Это будет награда за его прекрасный сезон в Лиге чемпионов и на чемпионате мира в России», – сказал Азар.

    Модрич ранее был признан лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

    Источник: Four Four Two

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    12.10.2018 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 12 октября 2018, 16:20

      Если Модрич в этом году собирает все высшие титулы, то и Золотой мяч , по идее, тоже достанется ему.

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