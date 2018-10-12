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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бушманов – о Чалове: «Он не только молодой талантливый нападающий, но и адекватный парень»

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о перспективах форварда ЦСКА Федора Чалова на появление в составе на матч квалификации Евро-2019 против Македонии. Игра пройдет в пятницу, 12 октября, в Туле.

    — После поражения от Сербии многие задавались вопросом, почему на поле не появился Чалов. Есть ли вариант, что в пятницу мы увидим Чалова на поле в Туле?

    — Вариант такой есть, безусловно. Может быть, и с первых минут, все увидите. Что касается Чалова, то он не только молодой талантливый нападающий, но и адекватный парень. Он все правильно воспринимает, и эту ситуацию он тоже воспринял очень правильно.

    Источник: РФС

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    12.10.2018 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 октября 2018, 14:55

      Федька,настоящий АРМЕЕЦ!!!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > RUSARM 13 октября 2018, 00:42

      через пару-тройку лет если не сдуется могут и продать

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 12:44

      Чалов уже хорошо прет, это радует

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