Бушманов – о Чалове: «Он не только молодой талантливый нападающий, но и адекватный парень»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о перспективах форварда ЦСКА Федора Чалова на появление в составе на матч квалификации Евро-2019 против Македонии. Игра пройдет в пятницу, 12 октября, в Туле.

— После поражения от Сербии многие задавались вопросом, почему на поле не появился Чалов. Есть ли вариант, что в пятницу мы увидим Чалова на поле в Туле?

— Вариант такой есть, безусловно. Может быть, и с первых минут, все увидите. Что касается Чалова, то он не только молодой талантливый нападающий, но и адекватный парень. Он все правильно воспринимает, и эту ситуацию он тоже воспринял очень правильно.