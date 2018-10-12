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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Динь – о Мбаппе: «Здорово, что Франция может рассчитывать на него»

    Защитник сборной Франции Люка Динь отметил вклад нападающего Килиана Мбаппе в результат товарищеского матча с Исландией.

    «Когда такой серьезный соперник ведет в счете, то ситуация усложняется. Исландия была агрессивнее нас. Но мы знали, как правильно отреагировать на это и изменить ход встречи.

    Выход Мбаппе на поле очень помог команде. В обоих голах. Когда есть такой футболист, это всегда идет на пользу команде. Он многое дает команде.

    Мы знаем, что он может выйти и изменить ситуацию в любой момент. Здорово, что мы можем рассчитывать на него», – считает Динь.

    Товарищеский матч Франция – Исландия завершился со счетом 2:2.

    Источник: AFP

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    12.10.2018 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 октября 2018, 10:39

      Рассчитывая на Мбаппе, надо и самим не плошать...

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