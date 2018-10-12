Динь – о Мбаппе: «Здорово, что Франция может рассчитывать на него»

Защитник сборной Франции Люка Динь отметил вклад нападающего Килиана Мбаппе в результат товарищеского матча с Исландией.

«Когда такой серьезный соперник ведет в счете, то ситуация усложняется. Исландия была агрессивнее нас. Но мы знали, как правильно отреагировать на это и изменить ход встречи.

Выход Мбаппе на поле очень помог команде. В обоих голах. Когда есть такой футболист, это всегда идет на пользу команде. Он многое дает команде.

Мы знаем, что он может выйти и изменить ситуацию в любой момент. Здорово, что мы можем рассчитывать на него», – считает Динь.

Товарищеский матч Франция – Исландия завершился со счетом 2:2.