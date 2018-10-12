Шалимов: «Уверен, «Краснодар» выиграет РПЛ»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поговорил о своем предыдущем месте работы – «Краснодаре». Специалист убежден, что южане когда-нибудь выиграют РПЛ.

«Что нужно «Краснодару», чтобы взять золото? Чтобы из четвeрки «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак» выпали все, и не было бы сюрпризов. Уверен, Сергей Галицкий выиграет РПЛ.

Все соперники выпадут или «Краснодар» наберет 70 очков – не знаю. Но чемпионом однажды точно станет», – полагает тренер.

Сейчас южане идут в таблице вторыми.