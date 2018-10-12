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    Какой вы футболист?

    Шалимов: «Уверен, «Краснодар» выиграет РПЛ»

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поговорил о своем предыдущем месте работы – «Краснодаре». Специалист убежден, что южане когда-нибудь выиграют РПЛ.

    «Что нужно «Краснодару», чтобы взять золото? Чтобы из четвeрки «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак» выпали все, и не было бы сюрпризов. Уверен, Сергей Галицкий выиграет РПЛ.

    Все соперники выпадут или «Краснодар» наберет 70 очков – не знаю. Но чемпионом однажды точно станет», – полагает тренер.

    Сейчас южане идут в таблице вторыми.

    Источник: Чемпионат.com

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    12.10.2018 01:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 октября 2018, 01:40

      Зачем такие заголовки - ведь Шалимов ничего подобного не говорил.А сказал он - если когда нибудь Четверка потеряет больше очков чем Краснодар , то он точно станет чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 12 октября 2018, 15:42

      Будут чемпионами но не в этом году

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 15:30

      Отрицать этого нельзя ,вопрос времени.

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 12 октября 2018, 10:43

      ага

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 09:40

      Как тебе пинка дали, так Краснодар в гору пошел.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 октября 2018, 09:29

      Да в этом году и может стать,ЦСКА не укомплектован,Спартак качается,Локомотив может забуксовать,два года на кураже не сыграешь,Зенит то же может начать валиться как в прошлом году.Но в целом чемпионат обещает быть интересным.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2018, 08:41

      В этом сезоне серебро для Краснодара будет равноценно победе, потому что Зенит вне конкуренции. Сергей Богданович Семак - волшебник!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 октября 2018, 07:41

      Когда-нибудь будет нескоро. У Краснодара нет менталитета победителя. Пока нет.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 октября 2018, 07:18

      ... когда-нибудь.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 12 октября 2018, 06:56

      Можно по разному относиться к словам Шалимова, да и к шансам в этом году стать чемпионом, но нельзя не замечать, что команда интересная, прогрессирующая и прочно уже вошла в кагорту сильнейших клубов РПЛ.
      Много людей, в разных ситуациях, стало болеть за "Быков" и матчи с ее участием не бывают скучными...
      Все видят, что "Краснодар" не однодневка, этот клуб строится правильно. поступательно, без покупок раскрученных звезд, без сумасшедшего вливания денег, без глупых заявок на чемпионство в первый год существования.
      Все будет хорошо...

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