Стул, которым Кокорин ударил Пака, выставили на продажу. Цена – 50 тысяч

Сотрудник кафе в Москве выставил на продажу стул, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака. Инцидент случился 8 октября, футболист арестован.

– Я его выкупил у полицейских. Они его забрали как вещдок, а потом мне перепродали. За сколько — не скажу. Секрет фирмы. Вообще, продаю я его за 50 000, но можем немного и поторговаться.

Потенциальных покупателей у меня пока немного — всего три человека позвонили.

– Можно как-то убедиться, что это именно тот самый стул?

– Ну а как вы собираетесь убеждаться? Приезжайте, смотрите на товар. Видео с Кокориным посмотрите. В кафе сходите. Там стулья такие же, а одного не хватает.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец