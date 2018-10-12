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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стул, которым Кокорин ударил Пака, выставили на продажу. Цена – 50 тысяч

    Сотрудник кафе в Москве выставил на продажу стул, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака. Инцидент случился 8 октября, футболист арестован.

    – Я его выкупил у полицейских. Они его забрали как вещдок, а потом мне перепродали. За сколько — не скажу. Секрет фирмы. Вообще, продаю я его за 50 000, но можем немного и поторговаться.

    Потенциальных покупателей у меня пока немного — всего три человека позвонили.

    – Можно как-то убедиться, что это именно тот самый стул?

    – Ну а как вы собираетесь убеждаться? Приезжайте, смотрите на товар. Видео с Кокориным посмотрите. В кафе сходите. Там стулья такие же, а одного не хватает.

    Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец

    Источник: «МК»

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    12.10.2018 01:25
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 октября 2018, 01:51

      А трусы этой бабы в красном дороже бы стоили

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 15:20

      Теперь манипуляции со стульями в этом кафе ,примут большой размах.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > zigbert 12 октября 2018, 20:49

      Ездил сегодня на Большую Никитскую. Стулья там теперь берегут. Говорят уже четырёх не хватает.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 октября 2018, 14:34

      И у меня есть похожий стул. Тоже скажу, что полицейские ярмарку свежих вещдоков устроили и выставлю на продажу.

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      Рейтинг: +30

      shipapiter 12 октября 2018, 13:35

      РЖД продаст вагон Сапсана, который разнесли М и К.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 13:27

      Во-во. История начинает превращаться в фарс. Это плохо.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 октября 2018, 11:44

      Потом у продавца будут стулья такие же, а двух (трех, четырех ...) не хватает.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 октября 2018, 11:29

      если нет доказательств того, что духанщик именно так сказал, то СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЖУРЛАШЛЮШНЫЙ ТРЁП!!!
      менты не до такой степени дураки, чтоб за 25 тысяч ставить под удар свою карьеру, а может и свободу, нарушая закон в таком резонансном деле...

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      Рейтинг: +467

      Vratarь 12 октября 2018, 11:11

      Робя, у меня тоже есть этот стул, даже пара, на выбор. О цене сторгуемся!

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 12 октября 2018, 10:05

      "Они его забрали как вещдок, а потом мне перепродали"...это пипец, товарищи, пипец...!!!

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 12 октября 2018, 09:55

      Ха ха. А потом в кафе потихоньку начнут пропадать стулья. И все будут проданы как "те самые":))))

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