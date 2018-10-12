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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева: «Надеюсь, до расторжения контракта с «Краснодаром» дело не дойдет и карьера Павла не пострадает»

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поговорил о карьере игрока в свете его ареста. Футболист подозревается в преступлении по статье УК РФ «Хулиганство».

    «Надеюсь, до расторжения контракта не дойдет, а Павлу дадут возможность нормально защититься, дождутся окончательной правовой оценки, которая, надеюсь, будет положительной.

    Что касается его имиджа, то он уже пострадал. Надеюсь, профессиональная карьера не пострадает», – сказал Бушманов.

    Мамаев выступает в Краснодаре с 2013 года.

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    Источник: Sport24

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    12.10.2018 00:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 октября 2018, 02:07

      Да профессиональная карьера уже пострадала по самые нехочу. Да оштрафуйте их по самое некуда и отпустите с миром.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 октября 2018, 08:30

      Боюсь теперь у Краснодара есть законный повод ,расторгнуть контракт за прогулы.Заключение под стражу наврядли уважительная причина.

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      Рейтинг: +1440

      balam 12 октября 2018, 03:59

      адвокат дуру гонит.сомнительно , что в контракте такая опция есть

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 12 октября 2018, 02:28

      Павлик может стать нищим , если Краснодар ********** и расторгнет контракт то Павлик должен будет выплатить клубу неустойку в размере 30 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) и за того что его взяли под арест , если бы не было ареста , то Краснодар мог с ним расторгнуть контракт , но тогда клубу бы пришлось платить неустойку . Поэтому Павлик и печеться . Но я думаю Краснодар ему может простить эту сумму и просто выгонит. Все таки игрок он хороший и принёс пользу Краснодару

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2018, 01:45

      Сразу видно, о чём печётся Павлик и его стриженый. Это не семья и не дети, а контракты и бабосики. Иначе как же эти бедненькие ребята потом будут шл..х тр..хать и коксом занюхиваться... Надеюсь этих чертей отстранят пожизненно от футбола.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 00:54

      Кто ему будет зарплату платить пока он в Бутырках отдыхает?

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