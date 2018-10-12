Адвокат Мамаева: «Надеюсь, до расторжения контракта с «Краснодаром» дело не дойдет и карьера Павла не пострадает»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поговорил о карьере игрока в свете его ареста. Футболист подозревается в преступлении по статье УК РФ «Хулиганство».

«Надеюсь, до расторжения контракта не дойдет, а Павлу дадут возможность нормально защититься, дождутся окончательной правовой оценки, которая, надеюсь, будет положительной.

Что касается его имиджа, то он уже пострадал. Надеюсь, профессиональная карьера не пострадает», – сказал Бушманов.

Мамаев выступает в Краснодаре с 2013 года.

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