Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева: «Будем обжаловать решение суда, оно излишне жесткое»

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда о мере пресечения для клиента. Подозреваемый в хулиганстве спортсмен проведет два месяца под арестом.

    «Данное решение — излишне жeсткое, оно не соответствует степени того деяния, в котором подозревается Павел. У нас есть основания заявить о его непричастности к хулиганству, это подтверждается видеозаписью. Решение, безусловно, будем обжаловать, оно необоснованно и несправедливо.

    Павел высказал свою позицию, заявил, что готов загладить причинeнный вред, возместить ущерб, который готов принять потерпевший. Просили следование донести до нас сведения о готовности или не готовности идти на примирение.

    На условия содержания, конечно, Павел не жалуется. Когда мы добровольно являлись к следователю, мы были готовы к такому», – сказал Бушманов.

    Адвокат Александра Кокорина также заявил о готовящейся процедуре обжалования решения.

    Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец

    Источник: Чемпионат.сом

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 12 октября 2018, 09:54

      Как ни странно это звучит, а адвокат прав. В один ряд поставили серийного убийцу, рецидивиста со стажем и зажравшихся пацанов. Я не защищаю хулиганов, но если Кокоша стулом приложился, то что сделал Мамаев? Только у нас могут подозреваемых лишать свободы, причем на неопределенный срок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 12 октября 2018, 09:37

      Млять, а стул был мягкий? Жесткий стул - жесткое решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 октября 2018, 01:01

      Он готов всё возместить?
      Сегодня сказали, что Краснодар намеревается разорвать контракт опираясь на пункт в договоре, где за систематические нарушения режима игрок обязан будет заплатить 30 лямов зелени.
      Может адвокат ещё об этом не знает, а то уже давно бы срулил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 12 октября 2018, 00:44

      Адвокату надо отрабатывать полученные левые бабки за согласие его защищать, чтобы получить еще и гонорар

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 00:41

      Что сказали сверху, то и присудили. У нас все судьи такие как Хахалева. Кстати, эта судья диплом не в Абхазии получила?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > vvv246 12 октября 2018, 10:02

      Не, купила 2 диплома о высшем юридическом образовании. Первый диплом был куплен в Тбилисском государственном университете в лихие 90-е, 2-ой в Кубанском государственном университете в 2002 году сразу же после назначения на должность судьи Краснодарского края.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 октября 2018, 00:30

      Кокоша останется сидеть, а Муму выпустят... Вот и пипец десятилетней дружбе пацанов, такой яркой и незабываемой...
      Кстати, в РЖД нуждаются в спортивных юношах, способных забивать костыли в шпалы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Par Mezan 12 октября 2018, 00:41

      Кто его выпустит? Вместе сидеть будут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 12 октября 2018, 00:05

      Адвоката рядом с Мамаем посадить надо,а то впрягается за г*вно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 октября 2018, 23:24

      Только это заключение под стражу не приговор

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11