Адвокат Мамаева: «Будем обжаловать решение суда, оно излишне жесткое»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда о мере пресечения для клиента. Подозреваемый в хулиганстве спортсмен проведет два месяца под арестом.

«Данное решение — излишне жeсткое, оно не соответствует степени того деяния, в котором подозревается Павел. У нас есть основания заявить о его непричастности к хулиганству, это подтверждается видеозаписью. Решение, безусловно, будем обжаловать, оно необоснованно и несправедливо.

Павел высказал свою позицию, заявил, что готов загладить причинeнный вред, возместить ущерб, который готов принять потерпевший. Просили следование донести до нас сведения о готовности или не готовности идти на примирение.

На условия содержания, конечно, Павел не жалуется. Когда мы добровольно являлись к следователю, мы были готовы к такому», – сказал Бушманов.

Адвокат Александра Кокорина также заявил о готовящейся процедуре обжалования решения.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец