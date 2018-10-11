Адвокат Кокорина: «Прошу отпустить Александра под подписку о невыезде. У него малолетний сын»

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина выступил с речью в суде, где футболист проходит подозреваемым по статье УК РФ «Хулиганство». Защитник просит отпустить зенитовца под подписку о невыезде.

Это мотивируется тем, что у спортсмена есть малолетний сын. Адвокат отметил: Кокорин – любящий отец, а все случившееся – роковое стечение обстоятельств, сообщает РАПСИ.

Другой фигурант дела – полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

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