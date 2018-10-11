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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Кокорина: «Прошу отпустить Александра под подписку о невыезде. У него малолетний сын»

    Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина выступил с речью в суде, где футболист проходит подозреваемым по статье УК РФ «Хулиганство». Защитник просит отпустить зенитовца под подписку о невыезде.

    Это мотивируется тем, что у спортсмена есть малолетний сын. Адвокат отметил: Кокорин – любящий отец, а все случившееся – роковое стечение обстоятельств, сообщает РАПСИ.

    Другой фигурант дела – полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: РАПСИ

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    11.10.2018 20:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 октября 2018, 07:10

      сразу побежит к детской коляске вместе с адвокатом колыбельные песни петь

      0
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      Рейтинг: +2280

      kvm 11 октября 2018, 23:15

      сын то от мамоши поди...

      0
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 11 октября 2018, 22:34

      Не чего 2 месяца посидит ,потом сына увидет,если больше не дадут

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 11 октября 2018, 21:59

      Мля, даже добавить нечего к предыдущим комментариям...

      1
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      Рейтинг: +288

      Cнег 11 октября 2018, 21:41

      Любящие отцы после матча к детям летят, а не по бл..м и кабакам...

      10
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 21:39

      Чем дальше в лес,тем смешнее адвокаты.Сейчас судья заплачет.Трое суток отпуска,и любящий отец рванул к Мамаеву,друзьям и шлю...,ой,-боевым подругам,в стрип-бар.

      3
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 21:34

      Адвоката нужно менять, мямля какая-то. Выгнать без уплаты гонорара.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 21:23

      любящий отец ? да ну Настоящий любящий отец всегда дома с семьёй а не где попало шляется и руки распускает . Так что не лей нам крокодиловые слёзы пусть посидит мозги начнут работать в нужном направлении

      8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 октября 2018, 21:20

      И что теперь людей можно стульями гасить, если сын малолетний есть ?
      Ничего страшного, с его баблом можно сто нянек нанять для сына на время отсутствия папки.

      5
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      Рейтинг: +908

      Rabinovi_ch 11 октября 2018, 20:57

      Когда он совершал свои деяния, он думал о сыне?

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