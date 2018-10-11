Следователь: «Кокорин социально опасен, его нужно заключить под стражу»

Следователь, выступающий обвинителем по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, потребовал заключить футболиста под стражу. Игрок проходит по статье УК РФ «Хулиганство».

«Подозреваемый представляет социальную опасность для граждан. Выполнял активную роль в ходе преступлений. Следствие считает невозможным избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу», – отметил следователь.

Кокорин участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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