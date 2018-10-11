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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Следователь: «Кокорин социально опасен, его нужно заключить под стражу»

    Следователь, выступающий обвинителем по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, потребовал заключить футболиста под стражу. Игрок проходит по статье УК РФ «Хулиганство».

    «Подозреваемый представляет социальную опасность для граждан. Выполнял активную роль в ходе преступлений. Следствие считает невозможным избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу», – отметил следователь.

    Кокорин участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Sport24

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    11.10.2018 20:43
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 12 октября 2018, 10:44

      Хороший следователь.

      1
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 00:57

      Этот следователь социально опасен. Он крутит законом как дышлом!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      КоляБоков 12 октября 2018, 00:13

      Такое ощущение, что НТВ читаю, а не смотрю)

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 октября 2018, 22:18

      Господа защитники,этих уродов,они нарушили закон!!! Это даже,не превышение самообороны!!!

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Ruryu 12 октября 2018, 00:02

      Не защищаем, а объяктивно рассуждаем.Согласен,что сборники не должны так себя вести.Но поражает тот факт, что раздули из мухи слона.
      И это потому, что ответчики чинуши.Социально опасеен...террорист.И какме замечания были нам никогда не узнать.Всерано мы всей правды не узнаем.Что доносят здесь не факт,что всё правда.Деньги на этой шумихи заработают посредники.

      1
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 21:53

      Не пойму, чем это Кокорин социально опасен?

      -2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > vvv246 11 октября 2018, 22:09

      Тем то что он людей по @балу пиз$ит, которые его просят потише разговаривать, вагоны громит и участвует в групавом избиение 5 на 1.

      8
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Dellleone 12 октября 2018, 00:59

      Вагон он не громил, РЖД опровергло. А вот такие как ты, тупые и безмозглые, все валят в одну кучу не разобравшись.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > vvv246 12 октября 2018, 02:04

      Из за таких как ты епанашек такие вот твари как Кокомама думают что им все позволено, потому что такие как ты дебилы глотают после того как их имеют.

      1
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 11 октября 2018, 21:51

      Орите что бы пенсии повысили, а не занимайтесь .........

      7
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 11 октября 2018, 21:48

      Вы все тупые дебилы, оставьте футболистов в покое.

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > valdemar47 11 октября 2018, 22:09

      Посадят и оставят в покое....

      1
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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 11 октября 2018, 21:45

      Па.дла, на емени футболиста решили сделать себе имя!

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 11 октября 2018, 21:26

      Жесть, не ожиданно. Думаю через 2 месяца выпустят. Резонанс сми жесткий , нужно было что-то сделать тоже жесткое, и выбор ,либо 2 месяца в сизо и потом на свободу под условкой. Либо на нары сразу. Первый вариант, думаю , устроит общественность, вот так и поступили. И "народу" угодили, и не нужно выбирать будет самый серьезный вариант с тюрьмой

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > DeStar 11 октября 2018, 21:30

      Угодили не народу. а быдле.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > vvv246 11 октября 2018, 21:33

      не вижу связи, почему быдлу то? что делает народ быдлом в этом случае?

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > DeStar 11 октября 2018, 21:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Быдло - это те, кто никера не делает и только завидует том, у кого получается. Не весть народ, успокойся, а вполне определенная его часть.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > vvv246 11 октября 2018, 21:41

      ааа, так вот как ты оценил всех людей. которые тупо меньше зарабатывают. Нормально, буду 60% посетителей сайта теперь называть быдлом, отлично) у тебя вообще ни смысла ничего нет в сообщениях, надеюсь в голове есть.
      Одни людей бьют, а другой говорит, что нельзя срок давать, это все зависть бедных людей)

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > DeStar 11 октября 2018, 21:52

      Не те, кто зарабатывает, а те, кто никера не делают, заглядывают в чужой карман и ноют, ноют.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > DeStar 11 октября 2018, 22:26

      Ты прав на 100%!!

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > vvv246 12 октября 2018, 00:04

      а причем тут, ответь пожалуйста, заглядывание в чужой карман, до вообще этого дела? или это типа новый тренд ,как раньше кричали " Это потому что я черный/толстый/другой веры" то теперь "Это потому что я богатый да?" такое ощущение будто ты из другого сайта, ветки или мира к нам пришел)
      Иначе как ты соединил - драки - следствие- наказание с какой-то завистью и ничего не деланием народа) честно ,просто не могу связать, а понять бы хотелось)

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 21:22

      Сегодня космический корабль грохнулся. Не Кокорин ли это подстроил?

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