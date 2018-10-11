Мак: «Я бился как мог, чтобы убедить Семака»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о беседе с главным тренером Сергеем Семаком в период межсезонья. Словак прошлый сезон провел в аренде.

– Еще на сборах было видно, что Вы намерены вернуться в «Зенит», и это получилось. Вы довольны своей игрой? Можно ли говорить, что набрали необходимую форму?

– Сергей Семак сказал мне, что, если во время предсезонной подготовки я покажу, что хочу играть в «Зените», он захочет, чтобы я остался. Я бился, как мог, и в итоге убедил тренера, что нужен команде.

Стараюсь приносить пользу в каждом матче, в котором принимаю участие. Стремлюсь сделать голевую передачу или забить сам, чтобы мы победили. Неважно, кто в итоге забивает, главное – добиться результата.

Я зарядился уверенностью от главного тренера и очень рад, что часто выхожу на поле.