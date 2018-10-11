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    Какой вы футболист?

    Мак: «Я бился как мог, чтобы убедить Семака»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о беседе с главным тренером Сергеем Семаком в период межсезонья. Словак прошлый сезон провел в аренде.

    – Еще на сборах было видно, что Вы намерены вернуться в «Зенит», и это получилось. Вы довольны своей игрой? Можно ли говорить, что набрали необходимую форму?

    – Сергей Семак сказал мне, что, если во время предсезонной подготовки я покажу, что хочу играть в «Зените», он захочет, чтобы я остался. Я бился, как мог, и в итоге убедил тренера, что нужен команде.

    Стараюсь приносить пользу в каждом матче, в котором принимаю участие. Стремлюсь сделать голевую передачу или забить сам, чтобы мы победили. Неважно, кто в итоге забивает, главное – добиться результата.

    Я зарядился уверенностью от главного тренера и очень рад, что часто выхожу на поле.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    11.10.2018 19:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 11 октября 2018, 22:39

      Хороший,игрок незнаю почему не подошёл бывшему тренеру, он и тогда не плохо играл , ещё был неплохой бразилец,но его Толи в аренду Толи продали ((

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 октября 2018, 21:45

      Хороший игрок...

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 октября 2018, 21:25

      Молоток.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 21:20

      Можешь больше не биться, Кокошу, твоего конкурента, арестовали.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 21:20

      Фланговые нападающие "Зениту" необходимы для креатива в атаке.

      2
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 11 октября 2018, 20:53

      Чтобы убедить, надо стулом биться, так эффектно и эффективно! - Кокорин

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 11 октября 2018, 20:31

      а теперь и бится не надо Кокорина больше нет и уж не будет одним так сказать конкурентом меньше да и Дзюба сейчас возомнит себя незаменимым и всё Зениту капут

      -1
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      Рейтинг: +1532

      starche > Garrincha58 11 октября 2018, 21:26

      Глупость.

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 октября 2018, 20:23

      Очень радостно за Роберта)
      Неплохо справляется со своими задачами)
      Прогресс по сравнению с предыдущими сезонами на лицо)

      2
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 11 октября 2018, 20:14

      Убедил. Молодец.

      3
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 11 октября 2018, 20:04

      Кокорин тоже бился как мог

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > Arsenal-Zenit1994 11 октября 2018, 20:16

      Иногда, бывает, нужно постоять за своё мужское Я. Разные бывают ситуации. И глумиться над людьми нельзя. Тем более, если не знаешь того, как там было всё на самом деле.

      1
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      Рейтинг: +101

      thorgrimm > Kollljan 11 октября 2018, 20:21

      Как бы там ни было, но если ты известная личность, на которую равняются, ты должен вести себя подобающе. Клешнями махать последнее дело

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