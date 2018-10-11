Уткин – о фото Кокорина в наручниках: «Крутая реклама для Nike. Семь лет – сносу нет»

Комментатор Василий Уткин с сарказмом высказался о фотографии нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на которой он стоит в наручниках и в куртке бренда Nike.

«Крутая реклама для Nike. Давайте придумаем слоган? Время в КПЗ пролетит ЗБС – с Nike и Кокориным (это мой вариант).

Или вот еще: семь лет – сносу нет. Just do it», – написал Уткин в инстаграме.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева