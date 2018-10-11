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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин – о фото Кокорина в наручниках: «Крутая реклама для Nike. Семь лет – сносу нет»

    Комментатор Василий Уткин с сарказмом высказался о фотографии нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на которой он стоит в наручниках и в куртке бренда Nike.

    «Крутая реклама для Nike. Давайте придумаем слоган? Время в КПЗ пролетит ЗБС – с Nike и Кокориным (это мой вариант).

    Или вот еще: семь лет – сносу нет. Just do it», – написал Уткин в инстаграме.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Василия Уткина

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    11.10.2018 18:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1362

      Taps 11 октября 2018, 22:15

      Жирная утка опять кукарекает ?

      0
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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 11 октября 2018, 21:50

      ***, единственная нормальная шутка.
      Отличная реклама будет. Сколько за нее, интересно, получит Кокорин.
      Только не говорите 7 лет.
      =))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > реальныйформат 12 октября 2018, 10:43

      Ок. 8 лет)

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 11 октября 2018, 21:49

      Губерниев: "Кокорин и Мамаев должны сесть в тюрьму".
      Орлов: - "Я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол."
      Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение по скандалу вокруг футболиста «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили нескольких людей и сейчас находятся под следствием.
      Хулиганам-футболистам вменяется два эпизода группового хулиганства, но следствие сможет также предъявить им обвинение по статье 167 УК РФ - Умышленное повреждение имущества.
      Ведь они разбили стёкла машины и ногами затоптали кузов машины, оставили хулиганский свой след на машине, как печать вандализма и ВАРВАРСТВА!
      Кроме того, потерпевшие ещё лечатся.
      Какой вред их здоровью был причинён, определит медицинская экспертиза, за это также может быть отдельная статья.
      При таком криминальном "букете" уголовных статей при сложении наказаний цифра срока, лишения свободы, может получиться значительной - до СЕМИ лет.
      Вот вам и лишение их возможности играть в футбол на время нахождения в колонии строгого режима.
      Пусть МОТАЮТ срок.
      Пусть, для начала, отсидят на нарах, как "короли" на именинах Орлова, а потом пусть играют в футбол до ПОСИНЕНИЯ и на радость Орлову!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 21:23

      Сутенёр Уткин и хулиган Кокара-
      язва желудка и криминальная пара.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 20:53

      роба Nike с полосками всегда и везде!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1440

      balam 11 октября 2018, 20:37

      модераторы я ни за что 5 лет в игноре.давай и жиробаса туда же

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 11 октября 2018, 20:22

      в этот раз зачет Утьке Васину

      3
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 11 октября 2018, 19:48

      чётко крякнул

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 октября 2018, 19:34

      семь лет – сносу нет. Just do it
      ---
      Смешно)
      ---
      А Кокорин какого фига лыбу давит? Верит в свою безнаказанность или у него там уже крыша протекла?

      3
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Cules2013 11 октября 2018, 19:43

      Чувствует что за рекламу бабки потекут.

      2
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      Рейтинг: +30

      shipapiter 11 октября 2018, 19:13

      Менты реально придурки. Что ж на вызов в кафе нет приехали

      -1
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      Рейтинг: +30

      shipapiter > arzamas 11 октября 2018, 19:20

      Приехали бы и все по горячим следам решили бы. Как говорил Сталин: "Не смогли или не захотели?" Значит не надо было им там появляться.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > shipapiter 11 октября 2018, 21:24

      Обновите пост.Полдня одно и то же.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > shipapiter 12 октября 2018, 03:23

      думаю,что они там были и приехали очень быстро-это хлеб их, одна сторона пишет заявление(если не хочет,то уговаривают очень убедительно) ,вторая начинает отмазываться и слушает возможные варианты(в большинстве своем обычные разводы)- они всегда в таких ситуациях в шоколаде,а тут не бедные спортсмены и возможность раздуть историю через "пострадавших"

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