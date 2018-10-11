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    Конте планирует вернуться к тренерской работе в 2019 году

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте в настоящее время планирует вернуться к работе в 2019 году.

    Итальянец был уволен из лондонского клуба этим летом. Тем не менее специалист еще не получил какой-либо компенсации от «Челси» за досрочный разрыв контракта. Зарплата Конте в Англии составляла 9 миллионов фунтов стерлингов в год, и тренер готов обратиться к юристам, если клуб не заплатит ему полную сумму в качестве компенсации.

    По этой причине Конте с осторожностью принимает любые предложения о работе до того, как получит причитающиеся ему деньги, поскольку это может повлиять на любое урегулирование ситуации с «Челси». Летом с итальянцем контактировал «Реал», но получил отказ, после чего назначил Хулена Лопетеги.

    Источник: Goal

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    11.10.2018 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 октября 2018, 20:30

      будем очень ждать возвращения Антонио.бескрайне интересно:куда направится в этот раз итальянский специалист..

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