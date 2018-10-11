Следствие будет требовать у суда заключить Кокорина и Мамаева под стражу

Следствие будет требовать заключения под стражу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В понедельник, 8 октября, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и еще несколько человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Всем им выдвинуты обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Сегодня после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

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