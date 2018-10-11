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    Следствие будет требовать у суда заключить Кокорина и Мамаева под стражу

    Следствие будет требовать заключения под стражу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и еще несколько человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Всем им выдвинуты обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Сегодня после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Р-Спорт

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    11.10.2018 18:04
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +67523

      portero 11 октября 2018, 20:50

      а почему фамилии еще двоих не озвучивают? что за избирательный подход

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 октября 2018, 20:46

      Аншлаг по всей стране....

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 октября 2018, 20:23

      У суда не ТРЕБУЮТ, суд, ПРОСЯТ. Журналюги.

      3
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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 11 октября 2018, 20:13

      Нам не нужен больше "Аншлаг", у нас есть ГУ МВД России по Москве.
      Это опасные рецедивисты, надо просить высшуую меру наказания, расстрел.
      _______________________________________________________________________________

      У меня знакомого, в 2015 году избили 3 челова. Как: Стоял на пороге своей квартиры, его трое человек, насильно затощили домой (это уже проникновение, тяж.), избили, проломили череп в 2-х местах(3 операции), украли деньги и все это на глазах 3 свидетелей! Суд до сих пор откладывают, а эти ребята (кстати рецедивисты, реннее за это сужденные), свободно перемещаются, у них даже подписку не взяли (разве такое, вообще может быть, оказывается, может.) .

      Теперь по другому. Будь это не спортсмены, допустим это были заместитель начальника салона по продаже авто и заместитель букмекерской конторы. Отпи.з.дели этого водителя. Дальше что, выдвинули обвинение.
      Неее, нет так. Это должны быть архитектор и инженер (чтобы так же, как и Кокорин и Мамаев, знали только свое ремесло). Вопрос, разве их бы с производства сняли?

      Если законы для всех ровны, пусть ответят по закону, работа здесь не причем. Жопу с пальцем, путать не надо! А если и наказать, ударить по больному по кошельку, и так, чтобы когда услышали, какой штраф, чтобы глаза стали, как у Озила.
      =)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > реальныйформат 11 октября 2018, 20:49

      Про Озила зачёт.Мой любимчик

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      Рейтинг: +42

      реальныйформат > андрей андреев 11 октября 2018, 21:24

      =)))

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      Рейтинг: +1328

      ruded 11 октября 2018, 19:40

      ага, а то сбегут от следствия...их ведь никто не знает в лицо

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 19:34

      Сборная сегодня играет, об этом ни слова! К желтой прессе больше прислушиваются, она помойный электорат будоражит. Следовательно, и следствие должно быть таким же желтым. Отдадут Коку на съедение политическим расчетам!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > vvv246 11 октября 2018, 19:38

      ты дурак если оставайся в тихаря ..вас оттуда.. хреново учат..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > vvv246 11 октября 2018, 19:39

      черт будоражищий ты..наше спокойствие!

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Chernyi Lis 11 октября 2018, 19:50

      Ты научился выражаться только отечественным слэнгом? Университетов, наверное, не кончал, как Чапай?

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > vvv246 11 октября 2018, 19:54

      тебя культурно по петерски послать? ваши учености в тьму темную..

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 октября 2018, 19:30

      Ну посадят? ну и что такого? У нас что мало сидело? И вообще если если не сидел или в армии не был то ты и не мужик вообще! как то так в народе говорят! ps. дураки сидят, умные в армии служат!!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 октября 2018, 19:16

      Заключают под стражу когда опасны для общества или могут оказать давление.
      1.Они не опасны
      2.На кого они окажут давление? На Пака?

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > андрей андреев 11 октября 2018, 19:19

      ты русофоб давно знают все..но знай что это групповое избиение..и связи до х... чтоб просто кого то замазать..

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > андрей андреев 11 октября 2018, 19:23

      Ну не опасны глупо сказано, они , конечно, не убийцы, но они как раз таки недаекватны.. Пивка попили и пошли толпой людей гасить? не опасны?
      А давление.. скорее речь идет чтобы дядям папам не звонили и не заносили бабки всем кому можно дать, дабы их не отмазали. хотя за них это сделают другие.

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      Рейтинг: +709

      monser08 > DeStar 11 октября 2018, 19:29

      Ты противоречишь сам себе, так в чём смысл заключения под стражу?

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > monser08 11 октября 2018, 19:37

      где я себе противоречу? читаешь умеешь? для тебя разжую еще разок. Человек их называет не опасными, а я говорю, что опасны, просто не настолько , что они убийцы, но и лупить людей под действием пивка - это тоже своего рода опасный контингент. коих полно "на районах" отжимателей мобил и бабла. Смысл заключения под стражу в том ,чтобы они не дергались никуда , и в воспитательных мерах. все знают, что сидеть они не будут. Штраф-условка, так что какое-то время "отдохнуть" до приговора им было бы полезно. а то так они не прочувствуют нихрена. на условку им плевать, работать не надо будет уже в этой жизни, а штраф заплатить. они в неделю больше зарабатывают. Так где тогда наказание?

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      Рейтинг: +709

      monser08 > DeStar 11 октября 2018, 19:40

      Столько букв и никакого смысла, прочитай ещё раз что я те написал. И жевать больше не надо , у тебя всё хуже получается. Молчание золото однако.

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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > monser08 11 октября 2018, 19:50

      Под стражу помещают с целью исключения случая сокрытия от следствия и суда. Это с формальной стороны. При этом, ребята обвиняются в совершении тяжкого преступления, с учетом их проживания за пределами места проведения следственных действий, оснований для стражи хватает. А в случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу увеличивается вероятность реального срока, но в данном случае сильно сомневаюсь, что так будет. Мое мнение - домашний арест обоим на период средствия.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > monser08 11 октября 2018, 20:19

      Раз в двух сообщения ты не нашел ответа на свой вопрос... блин, извини, я ж не знал, что у тебя проблемы с пониманием прочитанного. Читай сказки, там сложных предложений меньше и думать поменьше нужно.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > WarGAleX 11 октября 2018, 20:21

      Подписки о невыезде за глаза и за уши.

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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > александр п 11 октября 2018, 20:51

      Из-за резонанса подписку, на мой взгляд, не изберут. Мол для общественности будет выглядеть как «отпустили хулиганов». Это обратная сторона их славы. В такой ситуации непубличному человеку подписку могли бы избрать, но не здесь.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Chernyi Lis 11 октября 2018, 20:56

      "ты русофоб давно знают все."
      ВСЕ? Спросил у своей жены,детей,позвонил знакомым...Все они говорят,что это неправда.Я нашу власть просто не люблю.Эти Ч...удаки (в большинстве своём,ворьё)заставляют меня работать на 5 лет больше,кудато замылили мои деньги с Накопительной части пенсии(где письма счастья?) и т.д.

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 11 октября 2018, 19:10

      та отмажутся и снова поедут в Монако...зализывать шампанским раны...

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 19:02

      Надеюсь, адвокаты покажут всю никчемность следствия и незнание ими Законов РФ.

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