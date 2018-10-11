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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Конов: «Суд у Мамаева и Кокорина ожидается сегодня вечером»

    Сегодня вечером может состояться суд по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Футболисты обвиняются по статье «Хулиганство».

    8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    «Суд у Мамаева и Кокорина в итоге ожидается сегодня вечером, там должны решить – отпускать под подписку, домашний арест или брать под стражу сразу», – написал Конов.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    11.10.2018 17:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 октября 2018, 20:45

      Ждем итогов...

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 11 октября 2018, 19:29

      Быстро пирожки горячие состряпали....

      0
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 18:35

      Надеюсь выпустят под подписку или залог. Это будет справедливо. И пусть следаки и адвокаты разбираются. Нечего невиновным сидеть!

      -1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 октября 2018, 18:28

      Для любого гражданина это бы тянулось как минимум полгода! А для этих только к следаку и сразу суд? Прямо сказочные условия)) Не ну понятно когда то в бородатые году сегодня тройка, завтра к стенке) Но сейчас как бы другие времена и получается эти опять без очереди пролезли? Если бы как раньше кто бы спорил? У стенки места хватит) Но вот сейчас этот блат включили!

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Пестрый 11 октября 2018, 18:40

      48 часов без предъявления обвинения.

      2
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > Пестрый 11 октября 2018, 18:58

      А чё, там такое трудное дело?

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      Рейтинг: -19

      Пестрый > vvv246 11 октября 2018, 19:07

      В суде был? Там в очередь становится надо))

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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > Театрал 11 октября 2018, 19:46

      Ты прямо знаниями блеснул, молодец какой. Но здесь совсем про другое и в принципе по делу, умник. Обвинение предъявляют, а ожидание суда потом затягивается до нескольких месяцев. А тут всё и вправду уж очень быстро. Так что не надо тут про 48 часов.

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      Рейтинг: +67523

      portero > Валерий2705 11 октября 2018, 20:38

      суд о мере пресечения на время следствия, никто больше ничего там не рассматривает, если ребята или их друзья давили на потерпевших и есть заявление то на 2 месяца легко под стражу

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 октября 2018, 18:17

      А будет как всегда подписка а не выезде. Потом месяц следственных действий. В итоге мирное применение с компенсацией.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > все_будет_AUDI 11 октября 2018, 18:59

      Надеюсь, Коке и Мамаю должны заплатить за побои и оскорбления.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > vvv246 11 октября 2018, 20:08

      Писюн по всей морде

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > все_будет_AUDI 11 октября 2018, 20:19

      Одному в рот , другому в зад !

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 18:03

      Извините,"герои спорта",мы пойдём лучше смотреть футбол.Взлетели? Теперь счастливой вам посадки!

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 11 октября 2018, 17:57

      НА бутылку

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 11 октября 2018, 17:56

      Что то как то быстро...можно было еще пару месяцев и в обезьяннике подержать, как это делают с обычными людьми.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Евгений Агеев 11 октября 2018, 18:05

      Да. Самое обидное в этой истории, что так все у нас хорошо и красиво работает только когда замешаны футболисты и чиновники, а в случае с условными Васями Пупкиными всем на все по барабану.

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