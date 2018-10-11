Конов: «Суд у Мамаева и Кокорина ожидается сегодня вечером»

Сегодня вечером может состояться суд по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Футболисты обвиняются по статье «Хулиганство».

8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

«Суд у Мамаева и Кокорина в итоге ожидается сегодня вечером, там должны решить – отпускать под подписку, домашний арест или брать под стражу сразу», – написал Конов.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева