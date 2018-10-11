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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин: «Если бы в кафе стулья к полу прибивали, ничего бы не случилось»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал раздутой историю с избиениями, в которую он оказался вовлечен вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    8 октября, Кокорин и Мамаев со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    – Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.

    – А мы поначалу боялись, что вы и на нас можете наброситься. Шутим, конечно.

    – Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.

    – А если серьезно, переживаете?

    – Да. Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас.

    – Как?

    – Назвал «мразями».

    – Думаете про свою дальнейшую спортивную карьеру?

    – Конечно. Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует. У меня ведь только один эпизод – со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с Мамаевым. По крайней мере мы с ним вдвоем в грузовике ночью путешествовали по Москве.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: «Московский комсомолец»

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    11.10.2018 17:36
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 11 октября 2018, 23:42

      жаль что они не попались какому-нибудь рукопашнику-вот смеху то было бы-посмотреть на дебильную рожу кокорина к тому же побитую!!!

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 11 октября 2018, 22:39

      Про стулья-логика железная! Зато у следователя табуретка прибита !

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 11 октября 2018, 22:07

      Униженный и оскорблённый! А водитель похоже не смог достойно отблагодарить и руку пожать...А стулья в ближайшей перспективе будут все прибиты к полу...

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 11 октября 2018, 21:53

      Если бы у Кокорина вместо СОЛОМЫ были бы МОЗГИ, то он бы не вляпался во все эти КРИМИНАЛЬНЫЕ истории.
      Даже не соображает, что говорит!
      У него стулья виноваты и все кругом, но только не Кокорин.
      Вот как деградировал Кокорин на почве алкогольного опьянения и злоупотребления.

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:57

      После случившегося стулья могут привернуть к полу ,по крайней мере в этом кафе.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 октября 2018, 21:48

      Там куда он попал в допросной стулья привинчены...

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > zigbert 11 октября 2018, 21:56

      Уж лучше Кокорина пусть привинтят к НАРАМ и впаяют срок семилетней ОТСИДКИ.
      И пусть тогда радуется своему привинченному состоянию.
      А стулья пусть остаются безнаказанными.
      Их не за что привинчивать к полу.
      Они водки не пили, людей не избивали до потери пульса, машины не били.

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      Рейтинг: +42

      1986Александр 11 октября 2018, 20:57

      Ну не ангел ли?)))))) Такие раскаяния алкоголиков просто находка для стен аперов!! Чую хайпа и новых тем для КВН и Камеди на сто лет вперед!

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      Рейтинг: +79

      Авангард1970 11 октября 2018, 20:56

      Что сказать? Чудаки конечно редкие. В ихнем положение, молчание - золото.

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      Рейтинг: +14

      A DRON 11 октября 2018, 20:30

      это стулья сами били этого мужика. Сашенька не причем!!! стул воспользовался его добротой.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 11 октября 2018, 20:30

      Если бы в кафе стулья к полу прибивали, а кокориных пускали в кафе только в смирительной рубашке, другие посетители кафе могли бы чувствовать себя в безопасности.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 октября 2018, 20:14

      ты испорченный деньгами валишь на не прибитые стулья? ну что судья? кому поверишь? мож все таки стул виноват..тем более можно будет потом и не работать..

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