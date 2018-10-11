Кокорин: «Если бы в кафе стулья к полу прибивали, ничего бы не случилось»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал раздутой историю с избиениями, в которую он оказался вовлечен вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

8 октября, Кокорин и Мамаев со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.

– А мы поначалу боялись, что вы и на нас можете наброситься. Шутим, конечно.

– Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.

– А если серьезно, переживаете?

– Да. Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас.

– Как?

– Назвал «мразями».

– Думаете про свою дальнейшую спортивную карьеру?

– Конечно. Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует. У меня ведь только один эпизод – со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с Мамаевым. По крайней мере мы с ним вдвоем в грузовике ночью путешествовали по Москве.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева