Смертин покинул пост советника генерального директора «Динамо»

«Динамо» объявило об уходе Алексея Смертина. Экс-полузащитник сборной России занимал в клубе пост советника генерального директора.

Смертин покинул москвичей из-за своего недавнего назначения на должность директора по региональной политике и международным отношениям РФС. Также он продолжит занимать пост офицера по борьбе с расовой дискриминацией в российском футболе.

«Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу «Динамо» за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности. Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!» – сказал Смертин.