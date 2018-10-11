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    Какой вы футболист?

    Смертин покинул пост советника генерального директора «Динамо»

    «Динамо» объявило об уходе Алексея Смертина. Экс-полузащитник сборной России занимал в клубе пост советника генерального директора.

    Смертин покинул москвичей из-за своего недавнего назначения на должность директора по региональной политике и международным отношениям РФС. Также он продолжит занимать пост офицера по борьбе с расовой дискриминацией в российском футболе.

    «Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу «Динамо» за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности. Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!» – сказал Смертин.

    Источник: ФК «Динамо»

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    11.10.2018 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:37

      Пошел на повышение.

      3
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 19:40

      Хохла бездельника надо было гнать, а не смерть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2018, 19:16

      Видно до смерти надоела эта работа.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > DOCTOR PENALTY 11 октября 2018, 19:41

      Работа не пыльна и оплачивается хорошо. Чего бы ему вдруг? Просто бездельники нашли стрелочника.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 18:26

      И никто не пожалел об этом,я думаю!

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 11 октября 2018, 17:45

      Судя по результатам Динамо, советник из него неважный...
      Борьба с расовой дискриминацией так же безуспешна...
      Заслуги былые - имеются, но нынешнее перескакивание по креслам - не впечатляет...
      Зачем такого бездаря назначать директором в структуру РФС?!...

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