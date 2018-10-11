Кокорин: «Ужасная история, очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что очень сожалеет об участии в скандальном инциденте, произошедшем в понедельник, 8 октября, в Москве.

Сначала Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов открыто дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Вчера где-то до трех ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали, что происходит и куда нас возят.

В какой-то травмпункт мы заезжали, но там нас не приняли. Почему, не знаю. Еще куда-то везли, везли... Я за всю ночь не сомкнул глаз. Паша вроде немного поспал.

Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то», – сказал Кокорин.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева