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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин: «Ужасная история, очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что очень сожалеет об участии в скандальном инциденте, произошедшем в понедельник, 8 октября, в Москве.

    Сначала Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов открыто дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

    «Вчера где-то до трех ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали, что происходит и куда нас возят.

    В какой-то травмпункт мы заезжали, но там нас не приняли. Почему, не знаю. Еще куда-то везли, везли... Я за всю ночь не сомкнул глаз. Паша вроде немного поспал.

    Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то», – сказал Кокорин.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: «Комсомольская правда»

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    11.10.2018 16:17
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +288

      Cнег 11 октября 2018, 21:26

      Из фильма" С лёгким паром" - ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ, МЕНЬШЕ НАДО ПИТЬ! Это в 20 становится понятно тем, кто ответственен за свои поступки. Как вы были в интернате в 14 - с таким кругозором и остались. Поделом.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 11 октября 2018, 20:46

      «Нас оскорбляли, мы завелись.» Особенно чиновник с корейской фамилией распоясался. Пришлось напомнить, что он «китаёза» и стулом ему эту истину вдолбить.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:34

      Скорей всего в этот момент подумал о своей безнаказанности.

      3
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 11 октября 2018, 20:25

      Выучил стих от адвоката:" Нас оскорбляли" название стишка.

      4
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 11 октября 2018, 19:12

      Завелись заводилки...ёли пали.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 октября 2018, 18:44

      - Нас оскорбляли, мы завелись.
      Чиновники были расистами. Обозвали: Белыми людьми.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 18:31

      За оскорбления надо отвечать! Подай иск на этого Пака, пусть отсидит свое!

      -1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 11 октября 2018, 17:20

      Пусть сидит! Закон для всех един!

      8
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Тони Монтана Б 11 октября 2018, 18:09

      Един да не для всех. Вот скажи мне честно сидел бы кто-то у нас если бы в кафе подрались Сидоров и Петров например? Увидели бы мы скорое и справедливое правосудие? Да никто бы и не почесался. Это то и грустно во всей этой истории, что система работает только если наваляли чиновнику.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Gek Dement 11 октября 2018, 20:50

      Если бы пятеро Сидоровых в кафе Петрова замесили, на парковке Иванова до реанимации отвалтузили, скорее всего сели бы все пятеро.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не плач, Кока. На оскорбления надо отвечать так, как ты сделал! Хотя и поддался на провокацию. Заказчика надо искать, а не этого занюханного Пяка. Куда СК смотрит, блин! Сыщики там перевелись, или ведут дело практиканты? Поставьте нормального следока и мы будем знать ПРАВДУ!

      -5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > prezent2017 11 октября 2018, 17:22

      ты тоже не адекватен..

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Chernyi Lis 11 октября 2018, 17:27

      А тебя прямо в президенты или академики. Куда лучше?

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > prezent2017 11 октября 2018, 17:31

      почему туда))просто обьективных и честных гораздо больше чем вас к счастью..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > prezent2017 11 октября 2018, 17:48

      он еще в наручниках улыбается..точно дибил подросток..фраерок под хулигана клонит...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2018, 17:14

      Поздно опомнились. Надо было дождаться полицию. И на месте объяснить как вас там оскорбляли. Тогда максимум психэкспертизой отделались бы

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > APchelov 11 октября 2018, 17:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ладно тебе, слабак тоже. А Кока - мужик!

      -8
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      Рейтинг: +223

      Cupota > prezent2017 11 октября 2018, 17:34

      Это еще хорошо, если мужиком определят. Ему в новом месте поосторожнее надо, а то мамаевские поцелуйчики припомнить могут.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Cupota 11 октября 2018, 18:08

      ))) не смеши..мужиком точно он не будет там..если ваще будет..сомневаюсь..зенит щас все связи подтягивает чтоб он был вне криминала..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 11 октября 2018, 18:24

      если ваще будет там

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