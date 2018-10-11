Мамаев: «Зря мы полезли в эту драку. Переживаю, как там теперь жена и дети»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что ему стыдно за участие в скандальном инциденте, произошедшем в понедельник в Москве.

8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

«Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми – и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко», – сказал Мамаев.

В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева