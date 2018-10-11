Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаев: «Зря мы полезли в эту драку. Переживаю, как там теперь жена и дети»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что ему стыдно за участие в скандальном инциденте, произошедшем в понедельник в Москве.

    8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    «Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми – и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко», – сказал Мамаев.

    В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 октября 2018, 04:22

      Смотрел запись из зала суда. Если, судя по видео, коко раскаивается и осознает все косяки, то мама выслушивал все чуть-ли не усмехаясь, до тех пор, пока ему не впаяли два месяца! Вот тогда его РОЖА поменяла выражение! Желаю этому отморозку выйти из камеры с еще одним тату - черти-кочегары на ягодицах! (Прости меня всевышний).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 октября 2018, 00:12

      Запел жалостливо как по настоящему припекло!
      Из князи на нары!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:25

      Теперь что бы как то сгладить вину ,будут цепляться за любые причины.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11331

      alp 11 октября 2018, 19:19

      Скорее всего, жалеет о браке с чиновником... С водилой бы и не заметил никто )) не перед тем решили понтанаться дебилы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 октября 2018, 18:17

      Не переживай, Паша! Может эта история, возможно с плохим для вас концом, вернет мозги в как в ваши головы, так и в головы ряда аналогичных мудаков!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 11 октября 2018, 17:58

      а чё женатики таскаются по ночным заведениям? барагозят- потом ещё и семьёй прикрываются...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 11 октября 2018, 17:41

      ЗАметьте обе гниды говорят только о драке в кафе а ситуацию с избиением не комментируют а спускают на тормозах ....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Semargl18 11 октября 2018, 18:34

      Да и про раздолбаный вагон сапсана тоде молчат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8093

      nik55 11 октября 2018, 17:31

      протрезвел ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6325

      порт 11 октября 2018, 17:07

      Ну так оно и было. Шли толпой по стоянке, вдруг какой то чел. выходит из машины, и как начал вас оскорблять, ну вы конечно сделали ему физическое замечание. Дальше больше. Заходите вы в кафе, и ни с того, ни с сего, какой то там посетитель начал вас оскорблять, ну само собой вы подручным средством ему тоже сделали физическое замечание. А так вы белые и пушистые.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 октября 2018, 17:03

      Ну вот уже потерпевших из себя корчат

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11