Мамаев: «Зря мы полезли в эту драку. Переживаю, как там теперь жена и дети»

Смотрел запись из зала суда. Если, судя по видео, коко раскаивается и осознает все косяки, то мама выслушивал все чуть-ли не усмехаясь, до тех пор, пока ему не впаяли два месяца! Вот тогда его РОЖА поменяла выражение! Желаю этому отморозку выйти из камеры с еще одним тату - черти-кочегары на ягодицах! (Прости меня всевышний).
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что ему стыдно за участие в скандальном инциденте, произошедшем в понедельник в Москве.
8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
«Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми – и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко», – сказал Мамаев.
В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.