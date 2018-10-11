Защитник «Монако» Раджи дисквалифицирован на пять матчей за удар Гренье в матче с «Ренном»

Больше всего удивляюсь с футболистов, когда они начинают оспаривать с судьёй справедливое наказание за грубый фол. Раджи там его как в ММА вырубил, кто же так в футбол играет. Заслуженные 5 матчей отдыха получил.
Я, честно говоря, удивлён, что такие игроки как Глик и Раджи до сих пор играют в основе Монако, их можно было продавать ещё аж во времена Раньери. Балласт просто. К слову, одна из главных причин, почему у Монако такая дырища в защите, и команда много пропускает и теряет очки там, где никак не должна была этого делать. Монако слишком много тратит на атаку, в защите и опорной зоне просто сквозняки гуляют. Оттого и по 5-6 мячей от ПСЖ постоянно получают.
Защитник «Монако» Андреа Раджи получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче девятого тура Лиги 1 с «Ренном» (1:2).
В конце первого тайма при подаче углового итальянец ударил рукой по уху полузащитника гостей Клемана Гренье, за что сразу же получил прямую красную карточку.
Раджи пропустит пять ближайших матчей в чемпионате Франции.