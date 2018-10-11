Защитник «Монако» Раджи дисквалифицирован на пять матчей за удар Гренье в матче с «Ренном»

Защитник «Монако» Андреа Раджи получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче девятого тура Лиги 1 с «Ренном» (1:2).

В конце первого тайма при подаче углового итальянец ударил рукой по уху полузащитника гостей Клемана Гренье, за что сразу же получил прямую красную карточку.

Раджи пропустит пять ближайших матчей в чемпионате Франции.