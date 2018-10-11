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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин: «Пил пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Водка – это ужас»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что именно он употреблял накануне скандального инцидента, в который он оказался вовлечен вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    «Пил пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка – это ужас, виски лучше. Но не пил», – приводит слова Кокорина «Настоящий Лентач».

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: «Настоящий Лентач»

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    11.10.2018 15:12
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 12 октября 2018, 00:16

      Вы уверены ,что это он сказал?!

      0
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      Рейтинг: +11

      ccr 11 октября 2018, 22:54

      Да,конечно пиво виновато.Это что же за бренд пива такой,что настолько снесло башню.Кто знает,или может предположить,сообщите,хочу провести следственный эксперимент со своим организмом.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 октября 2018, 22:51

      Читаешь комментарии и создается впечатление, что большинство людей здесь ему просто завидует, футболистов в нашей стране не любят только за то что они до хера зарабатывают. По вашему если человек улыбается - это значит, что ему насрать на закон и он думает что выйдет сухим из воды, никто не рассматривает что улыбка это просто защитная реакция, что может быть он просто невиновен и поэтому считает что ему ничего не будет, никто не был там и не знает, что было там на самом деле, однако всем очень легко поверить в самое плохое и обвинять человека. Кто из сидящих здесь никогда людей не бил? Ну подрались несколько человек, ну что теперь все стране обосраться из-за этого. Выяснили отношения несколько мужиков и нормально. Большинство начинают переходить при этом переходить на личности.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 октября 2018, 21:41

      Лицо,не обремененное интеллектом

      1
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 11 октября 2018, 20:35

      Сажать этих ублюдков.Никакого раскаяния невидно.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:19

      Похоже никакого угрызения совести.

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 октября 2018, 21:52

      Привет, Саша ! Чтобы совесть грызла их её надо иметь...

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      Рейтинг: +100912

      zigbert > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:21

      Здравствуй Олег. Смотришь на это фото и кажется как будто происходит какая то детская игра.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 октября 2018, 22:27

      Они все ещё не могут осознать, что их не закроют. И это всё от вседозволенности и безнаказанности. И родители были только заинтересованы их контрактами и деньгами с детства, а не воспитанием. Теперь им всё это аукнулось.

      4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:39

      С годами человек становится мудрее а тут то ли деньги развратили наших героев ,то ли другие причины.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 октября 2018, 22:46

      Всё к одному, но большие деньги, узнаваемость и популярность этому способствовали. Крышу многим реально сносит. Они только и выпендривались своими тачками и девочками в соцсетях и по жизни также. Их долго журили, но у них длительные контракты были и высокая "личка". Теперь на этом примере, начнут больше прописывать оснований для досрочного расторжения контракта.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:56

      Как игрок Кокорин совсем не плох но вся эта вседозволенность в его характере ,сыграла свою роль.
      Ну всего хорошего ,надо футбол посмотреть.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 октября 2018, 22:57

      Ведомый по характеру, как телок в толпе ходит. Да, смотрим футбол.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 19:53

      классная фотка !!!!!!!!!! есть что в семейный альбом пополнить ведь везде все испробовал везде был а вот в наручниках это новое и прекрасное

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 октября 2018, 18:53

      Да у него на лице написано, что ему похрен!

      5
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 11 октября 2018, 18:52

      А им по хрен! Приключение, .ука!
      Думают, бабла халявного хватит на всю жизнь...

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 11 октября 2018, 18:34

      Водка это очень важный и вкусный продукт-но не для дураков

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