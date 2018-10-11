Кокорин: «Пил пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Водка – это ужас»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что именно он употреблял накануне скандального инцидента, в который он оказался вовлечен вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Пил пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка – это ужас, виски лучше. Но не пил», – приводит слова Кокорина «Настоящий Лентач».

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева