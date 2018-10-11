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    Пухов: «В матче с «Тюменью» ЦСКА немного не хватило реализации. А пенальти – это лотерея»

    Полузащитник ЦСКА Тимур Пухов высказал мнение о вылете команды из Кубка России.

    Вчера армейцы на стадии 1/16 финала проиграли «Тюмени» (1:1 д.в., 0:3 в серии пенальти).

    – Наверняка сейчас в голове буря эмоций: и дебют за первую команду, и шикарный гол, и незабитый пенальти, и поражение…

    – Двоякое ощущение: с одной стороны, все мечтают о таком дебюте – выйти и забить гол. Я долго ждал этого момента. Вроде получилось все неплохо, но в конце переволновались, может быть, раньше времени начали праздновать и пропустили ответный мяч. Ну а пенальти – это лотерея.

    – Чего не хватило, чтобы дожать соперника за 90 минут? Понимали ведь, что это Кубок, и дальше возможен любой исход?

    – Физически были готовы неплохо, выдерживали все нагрузки. Нужно было забивать свои моменты. Даже в дополнительное время при счете 1:0 имели шанс удвоить преимущество. Нужно было забивать, спокойно садиться на свою половину и доигрывать. Чуть-чуть не хватило реализации.

    – В эпизоде с голом как решились на удар? До ворот было достаточно далеко…

    – Два раза пристреливался, на третий забил (улыбается). Не видел продолжения атаки, отдавать во фланг не хотелось. Получилось неплохо – попал. Думал, вратарь достанет, тут смотрю – залетел.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.10.2018 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 октября 2018, 18:08

      надо выигрывать в таких лотереях.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 октября 2018, 17:35

      какая-то странная лотерея, в одни ворота...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dyema 11 октября 2018, 20:05

      Пенальти не били уже зарекомендовавшие игроки, все очень странно.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2018, 15:47

      бабло пролетело спасибо ракалы

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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 11 октября 2018, 15:11

      В общем-то два стопроцентных момента армейцы не реализовали. Жаль, что вылетели, но для молодежи - это отличный урок. Тюмень ничего невероятного не продемонстрировала, но боролись хорошо и заслуженно прошли дальше. Для по сути третьего состава ЦСКА этот матч - бесценный опыт, который поможет решить проблемы роста.
      Теперь ждём травмированных, особенно Бистровича и Кучаева и постепенно готовимся к важнейшим матчам в ЛЧ и РПЛ, а Тюмени удачи.

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