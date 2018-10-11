Пухов: «В матче с «Тюменью» ЦСКА немного не хватило реализации. А пенальти – это лотерея»

Полузащитник ЦСКА Тимур Пухов высказал мнение о вылете команды из Кубка России.

Вчера армейцы на стадии 1/16 финала проиграли «Тюмени» (1:1 д.в., 0:3 в серии пенальти).

– Наверняка сейчас в голове буря эмоций: и дебют за первую команду, и шикарный гол, и незабитый пенальти, и поражение…

– Двоякое ощущение: с одной стороны, все мечтают о таком дебюте – выйти и забить гол. Я долго ждал этого момента. Вроде получилось все неплохо, но в конце переволновались, может быть, раньше времени начали праздновать и пропустили ответный мяч. Ну а пенальти – это лотерея.

– Чего не хватило, чтобы дожать соперника за 90 минут? Понимали ведь, что это Кубок, и дальше возможен любой исход?

– Физически были готовы неплохо, выдерживали все нагрузки. Нужно было забивать свои моменты. Даже в дополнительное время при счете 1:0 имели шанс удвоить преимущество. Нужно было забивать, спокойно садиться на свою половину и доигрывать. Чуть-чуть не хватило реализации.

– В эпизоде с голом как решились на удар? До ворот было достаточно далеко…

– Два раза пристреливался, на третий забил (улыбается). Не видел продолжения атаки, отдавать во фланг не хотелось. Получилось неплохо – попал. Думал, вратарь достанет, тут смотрю – залетел.