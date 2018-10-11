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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хеведес вошел в команду недели в FIFA 19. Он забил победный гол в игре с ЦСКА

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хeведес попал в команду недели в FIFA19.

    «Начиная с сегодняшнего вечера все игроки в режиме Ultimate Team смогут поймать Бенни в паках.

    Жгите как «Локо», жгите круче нас!» – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

    Хеведес принес железнодорожникам победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, забив на 88-й минуте.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.10.2018 14:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 16:24

      Как кони высоко стали котироваться в УЕФЕ после Реала. Гол забил им и сразу в топе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Grey33 11 октября 2018, 17:32

      А почему нет? Гол красивый был, дырка в воротах даже не шевельнулась.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > prezent2017 11 октября 2018, 20:01

      Главное - вовремя. Отыграться уже не судьба.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 11 октября 2018, 15:16

      Судью матча ЦСКА-Локомотив туда надо тоже добавить -чудил, так чудил)

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 15:06

      А почему слева то ?

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > ItalianFootball 11 октября 2018, 15:15

      Так он в матче левого защитника и играл!Так же как в победном ЧМ-2014!!!

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      Рейтинг: +229

      Dan93 11 октября 2018, 14:59

      в PES так же в команде недели;)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 14:47

      Молодец! Надо еще добавить того мужика из Тюмени, что воткнул им банку на последней секунде.

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