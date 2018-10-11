Хеведес вошел в команду недели в FIFA 19. Он забил победный гол в игре с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хeведес попал в команду недели в FIFA19.

«Начиная с сегодняшнего вечера все игроки в режиме Ultimate Team смогут поймать Бенни в паках.

Жгите как «Локо», жгите круче нас!» – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Хеведес принес железнодорожникам победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, забив на 88-й минуте.