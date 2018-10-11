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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: сегодня у Кокорина и Мамаева будут очные ставки с потерпевшими

    Сегодня, 11 октября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведут очные ставки с пострадавшими от их рук людьми.

    В понедельник, 8 октября, футболисты вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» затеяли драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

    «Сначала футболисты и их друзья встретятся с чиновниками Паком и Гайсиным, которые попались на пути неадекватной компании в «Кофемании». Тут братьям Кокориным придется объяснить удар стулом по лицу и пощечину Паку.

    А потом в ГСУ придет водитель Соловчук, чья машина помешала футболистами переместиться из стриптиз-клуба в ту самую кофейню. Защищая тачку, мужчина получил несколько раз по голове и оказался в больнице с гематомами и закрытой черепно-мозговой травмой.

    Если стороны смогут примириться, то футболистам, считай, повезло. Если свои показания никто не изменит, то дела у них по-прежнему плохи», – сообщает телеграм-канал Mash.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.10.2018 14:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:01

      Конечно примирение сторон может спасти Кокорина и Мамаева. Но пока пострадавшие непоколебимы.

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 11 октября 2018, 15:38

      Если на тв будет трансляция, могут побить рекорт боя Хабиба

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 15:05

      Если очная ставка, значит у следаков не все гладко в обвинениях и вообще все мутно в этой истории становится.

      3
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      Рейтинг: +30

      shipapiter > ItalianFootball 11 октября 2018, 17:22

      Мутно не становится, а с самого начала было. Все стало ясно после сообщения что оба фигуранта сняли целый вагон Сапсана для себя, разнесли его, приставали к проводницам и проч. Что-то не слышно больше. От очевидцев. Значит спланированная клевета. Что-то не срослось с РЖД,

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > shipapiter 12 октября 2018, 10:00

      Всегда важен мотив - У кого он есть, чтобы гнобить их ?

      0
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 11 октября 2018, 14:58

      "Шура запускай Берлагу.......... - подкачал Берлага! не выдержал очной ставки
      (Ильф и Петров Золотой телёнок)

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2018, 14:54

      и тут и дебилов посыпется вся отмазка...кто бывал на очной тот знает как мусора разводят))хотя там баблом уже мусорские морды помазаны..

      -1
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      Рейтинг: +30

      shipapiter 11 октября 2018, 14:36

      Так водитель же был в реанимации. Медицина делает успехи.

      2
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 11 октября 2018, 14:27

      Что-то понять не могу, Mash это что, пресслужба следственного комитета по г. Москва, уполномочена освещать действия с футболерами в режиме онлайн?

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 11 октября 2018, 14:29

      Обычная шавка, паразитирующая на несчастьях людей.

      1
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > prezent2017 11 октября 2018, 14:59

      Какая-то не совсем обычная шавка. Работает не покладая рук с самого начала конфликта. Создается ощущение, что Mash есть штатная единица "Кофемании". В круглосуточном режиме отслеживает подобные потасовки и выкладывает в сеть.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 октября 2018, 14:24

      Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете (Лук.6:36-37)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Бомбардиръ 11 октября 2018, 14:28

      ветхозаветный Соловчук возжелал крови! говорит - око за око зуб за зуб (хотя ему хобот сломали)

      6
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Project Бабангида 11 октября 2018, 14:30

      Небось он еврей? )

      3
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Бомбардиръ 11 октября 2018, 14:33

      думаю если хорошенько поскрести , то обнаружится )

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 14:24

      А Паку придется объяснить мат в отношении Кокорина?
      Примирения сторон, думаю, не будет. Заказчик не за примирение платил!

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