Mash: сегодня у Кокорина и Мамаева будут очные ставки с потерпевшими

Сегодня, 11 октября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведут очные ставки с пострадавшими от их рук людьми.

В понедельник, 8 октября, футболисты вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» затеяли драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

«Сначала футболисты и их друзья встретятся с чиновниками Паком и Гайсиным, которые попались на пути неадекватной компании в «Кофемании». Тут братьям Кокориным придется объяснить удар стулом по лицу и пощечину Паку.

А потом в ГСУ придет водитель Соловчук, чья машина помешала футболистами переместиться из стриптиз-клуба в ту самую кофейню. Защищая тачку, мужчина получил несколько раз по голове и оказался в больнице с гематомами и закрытой черепно-мозговой травмой.

Если стороны смогут примириться, то футболистам, считай, повезло. Если свои показания никто не изменит, то дела у них по-прежнему плохи», – сообщает телеграм-канал Mash.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева