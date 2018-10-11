Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Дзюбы – семье Кокориных: «Дашулик, Саша, держитесь! Мы с вами»

    Жена нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Кристина Дзюба выразила поддержку нападающему петербуржцев Александру Кокорину и его супруге Дарьей Валитовой.

    Вчера футболист был задержан по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    «Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами», – написала Кристина Дзюба в сети вопросов и ответов ASKfm. «Spasibo», – ответила Валитова.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Спорт-Экспресс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 18:19

      Дзюба утратил контроль над семьёй... Сам изящно ушёл от вопросов о деяниях соратников,так баба всё слила в СМИ.Что за недержание у людей???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 октября 2018, 18:08

      Кристина сочувствует Даше, у самой муж недавно загуливал с ведущей матч-тв. А Сашок в стрип-клубе оттягивался, пока гражданская жена с ребёнком в больнице лежали. Вот их нравы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 октября 2018, 17:44

      Мафия безсмертна.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 17:33

      Своих надо поддерживать, молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8093

      nik55 11 октября 2018, 17:29

      еще одна овца заступается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 11 октября 2018, 16:22

      глупая!..Кокорин с какой-то телкой в другом городе гульбанит с треском!.... Вот . что у этих молодых миллионеров в голове?.....НИ-ЧЕ-ГО!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6325

      порт 11 октября 2018, 16:01

      Что значит "мы с вами"? В сизо что ли?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 11 октября 2018, 15:46

      "Мы-с вами".Супруга сдала)).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 октября 2018, 15:27

      Саша держится, браслеты модные надел, в кожаных креслах сидит, лыбу давит да подмигивает. Всё ему нипочём!

      Думает наверно, как выпустят - песец Паку, СТОЛОМ ему врежу!

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 11 октября 2018, 15:18

      Орзул в теме?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11