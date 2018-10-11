Жена Дзюбы – семье Кокориных: «Дашулик, Саша, держитесь! Мы с вами»

Жена нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Кристина Дзюба выразила поддержку нападающему петербуржцев Александру Кокорину и его супруге Дарьей Валитовой.

Вчера футболист был задержан по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами», – написала Кристина Дзюба в сети вопросов и ответов ASKfm. «Spasibo», – ответила Валитова.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева