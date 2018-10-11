«Лентач»: младший брат Кокорина был самым активным участником избиений

Как уже ранее сообщалось, полиция задержала еще троих человек, которые участвовали в инциденте 8 октября наряду с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

В понедельник Мамаев и Кокорин в компании своих друзей сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

Среди задержанных оказался и младший брат Кокорина – 19-летний Кирилл. Как сообщает телеграм-канал «Лентач», он чуть ли не больше всех принимал участие в избиениях.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева