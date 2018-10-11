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    Какой вы футболист?

    «Лентач»: младший брат Кокорина был самым активным участником избиений

    Как уже ранее сообщалось, полиция задержала еще троих человек, которые участвовали в инциденте 8 октября наряду с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    В понедельник Мамаев и Кокорин в компании своих друзей сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    Среди задержанных оказался и младший брат Кокорина – 19-летний Кирилл. Как сообщает телеграм-канал «Лентач», он чуть ли не больше всех принимал участие в избиениях.

    В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал «Лентач»

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    11.10.2018 13:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 октября 2018, 16:17

      А этому придурку впаять ещё и государственную измену! :-))) За ослабление сборной...

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > cska-62 11 октября 2018, 16:20

      И сразу расстрелять и съесть!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Retiremen_VMF 11 октября 2018, 16:24

      Последнее - не по нашей части..., а первое - вполне, вполне... :-)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Виталий Орехов 11 октября 2018, 22:05

      Ага... Точно!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 16:06

      Этот щенок больше всех прыгал и махал кулачками.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 октября 2018, 16:05

      Всю шоблу на лесоповал, для назидания другим. Хватит терпеть эту мразь.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 11 октября 2018, 14:54

      Интересно, а Ольга Ушакова в курсе, что её водиле настучали по фейсу? Пора бы Лентачу или Mach взять у неё интервью

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска > ilichkadr 11 октября 2018, 15:20

      Вчера на первом канале было вещание с её уст

      0
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > тёска 11 октября 2018, 15:29

      Об чём вещала?

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      Рейтинг: +30

      shipapiter > ilichkadr 11 октября 2018, 18:13

      А водила вообще о чем-нибудь в курсе. Или просто подставной.

      0
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > shipapiter 11 октября 2018, 18:18

      Трудно сказать что-либо определенное, но водила получил по фейсу конкретно. Жаль мужика, если это безобразие случилось с ним за бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска > ilichkadr 11 октября 2018, 21:14

      о своей разбитой тачки

      0
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > тёска 11 октября 2018, 21:25

      Понял, главное не водила, а тачка.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 14:26

      «Лентач» - эта такая же желтая нищеброда, что и Mash.
      Дайте дэнэг, господа, что хошь опубликуем!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 октября 2018, 14:13

      Так это и без "Лентача" невооруженным взглядом видно по видео...

      8
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      Рейтинг: +23

      Саня57 11 октября 2018, 13:56

      Этот малолетка на крысёныша похож своим поведением)))
      Вот его и сделают казлом отпущения))).

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 октября 2018, 13:44

      "Несчастненького" братика и посадят. А Кокоша с Мамашей оченно нужны нашему мячепинанию.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 13:32

      Почему не задержаны водитель и Пак? Или односторонняя версия СК устраивает?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > paracetamol 11 октября 2018, 13:41

      Да Пак даже со стула не вставал.....за что его задерживать.....или взять водителя....он что в одиночку кинулся на толпу молодых здоровых парней......и второе ладно еслиб был один эпизод...а тут сразу два....что везде все нападают на наших бедных и скромных футболистов?????

      5
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > slavutiq70 11 октября 2018, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За оскорбление личности, выраженное в нецензурной форме. См. ст. 116 УК.

      -4
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > paracetamol 11 октября 2018, 14:04

      ты *****, иди маляву пиши:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > paracetamol 11 октября 2018, 14:19

      Доказательства есть?

      2
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > slavutiq70 11 октября 2018, 14:32

      Не, со стула он встал и даже пытался бежать.........

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > slavutiq70 11 октября 2018, 14:35

      Ага, а началось всё в стрип-баре, там стриптизёрши нападали на Кокорина и Мамаева. Они так возбудились что пошли на улицу и там к ним пристали, а потом и в кафе напали на бедных зайчиков.

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > paracetamol 11 октября 2018, 14:48

      Сочувствие к преступникам – традиционный элемент русской ментальности. Мы не можем отрицать, что даже матерые уголовники, будь они на свободе или в местах заключения, нередко вызывают жалость, хотя сами они не жалеют никого

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > paracetamol 11 октября 2018, 16:04

      Жаль вас...И и встречи вам с подобными "кокориными".

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > paracetamol 11 октября 2018, 16:05

      А где там "Личности"???Это Мамаев что-ли???

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 октября 2018, 13:26

      Наверное,пойдёт паровозом. А братец,будет денежку зарабатывать,чтоб компенсировать...

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