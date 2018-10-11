Адвокат: «Пак неоднократно оскорбил Кокорина, после чего Александр нанес ему один удар. В других инцидентах игрок не участвовал»

Пострадавший тоже не из рабочих или крестьян с мозолями на руках. Судя по всему не перебивается с хлеба на квас, а изволит трапезничать в дорогих ресторанах. Деньги-зло и развращают людей. Считать чиновника белым и пушистым, не виноватым в конфликте нет оснований. Наш самый справедливый и гуманный суд решит всё не по понятиям, а по закону. Жаль, что моментально вылезло столько советчиков и одновременно возомнившими себя судьями и прокурорами. Придётся и нам дать совет. Всех участников конфликта, обожающих по шиковать на широкую ногу надо немного подлечить. Курорты Сибири, самые подходящие места. Пару лет они должны дышать свежим таёжным воздухом, питаться здоровой пищей- баландой из брюквы , при условии выполнения норм. Им подойдет элегантный прикид в виде модной телогрейки и опорок на ногах, а дополнять наряд должна двуручная пила в руках.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов рассказал свою версию инцидента, произошедшего 8 октября.
В понедельник Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.
«Действительно, 8 октября 2018 года между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал.
Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим. Там же в кафе конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.
Его действия не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ (побои). Утверждения следствия о преступном сговоре Кокорина с другими участниками конфликта, направленном на «грубое нарушение общественного порядка и демонстративного нарушения установленных правил поведения в общественном месте», безосновательны.
Позицию защиты подтверждает опубликованная в интернете видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно. В момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора.
Мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации», – сказал Попов.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что Кокорин полностью готов ответить за свои действия, в связи с чем накануне он явился для допроса в ГСУ столичного главка МВД.
«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева