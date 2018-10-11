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    Адвокат: «Пак неоднократно оскорбил Кокорина, после чего Александр нанес ему один удар. В других инцидентах игрок не участвовал»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов рассказал свою версию инцидента, произошедшего 8 октября.

    В понедельник Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «Действительно, 8 октября 2018 года между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал.

    Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим. Там же в кафе конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.

    Его действия не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ (побои). Утверждения следствия о преступном сговоре Кокорина с другими участниками конфликта, направленном на «грубое нарушение общественного порядка и демонстративного нарушения установленных правил поведения в общественном месте», безосновательны.

    Позицию защиты подтверждает опубликованная в интернете видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно. В момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора.

    Мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации», – сказал Попов.

    Кроме того, адвокат подчеркнул, что Кокорин полностью готов ответить за свои действия, в связи с чем накануне он явился для допроса в ГСУ столичного главка МВД.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Интерфакс

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    11.10.2018 13:16
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 11 октября 2018, 22:30

      Пострадавший тоже не из рабочих или крестьян с мозолями на руках. Судя по всему не перебивается с хлеба на квас, а изволит трапезничать в дорогих ресторанах. Деньги-зло и развращают людей. Считать чиновника белым и пушистым, не виноватым в конфликте нет оснований. Наш самый справедливый и гуманный суд решит всё не по понятиям, а по закону. Жаль, что моментально вылезло столько советчиков и одновременно возомнившими себя судьями и прокурорами. Придётся и нам дать совет. Всех участников конфликта, обожающих по шиковать на широкую ногу надо немного подлечить. Курорты Сибири, самые подходящие места. Пару лет они должны дышать свежим таёжным воздухом, питаться здоровой пищей- баландой из брюквы , при условии выполнения норм. Им подойдет элегантный прикид в виде модной телогрейки и опорок на ногах, а дополнять наряд должна двуручная пила в руках.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 октября 2018, 20:24

      как бы не вышло что пострадавшие сами виноваты и сами себя избивали... а вед бабла у обоих уже даже и куры не клюют

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:46

      Для того и адвокат что бы защищать своего подзащитного.

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      Рейтинг: +2738

      a_who 11 октября 2018, 18:10

      Наказывать следует после доказательства вины. И обязательно выслушать обе стороны !

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 17:54

      >В момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали

      Мы все слепые, наверное. Четко видно толпу у стола Пака, мелкий Кокорин еще и грабли распустил после стула от брата. Хорошо видно, что гоп-компашка бычит на Пака.
      Вряд ли чиновник в одиночку стал бы грубо оскорблять толпу пьяных дегенератов. Даже если он чемпион мира по тхэквондо, что навряд ли.
      Просто грязно отмазывают засранцев, нагло перевирая факты на видео.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 16:42

      ещё один Олег попов нарисовался знаю одного тоже Олега клоуном в цирке был потом в германку сбежал и этот тоже клоуном захотел стать

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Полная Канистра 11 октября 2018, 17:44

      Там он стал "Солнечным клоуном",и так тосковал по Расее-матушке,так тосковал в этом грустном изгнании,что про него у нас сняли слезливый фильм...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 октября 2018, 16:26

      Ну я так и знал, сейчас будут разворачивать ситуацию в обратку: мальчики вышли из библиотеки и на них напал злобный кореец. Хорошие адвокаты. На эту тему у "Маски-шоу" есть замечательный сюжет - "Маски в суде".

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Yev 11 октября 2018, 17:46

      Положим,это их работа ЗА НЕХИЛУЮ ПЛАТУ,поэтому с адвоката (как профессионала) спрос невелик.Омерзительны те ходАтаи из СМИ и социума,что начинают пытаться белое сделать чёрным,и-наоборот.Но выдают это за "поиски истины". Вот "Краснодар" отреагировал максимально возможно на данный момент,а "Зенит"-нет,выжидает...
      Пардон,поправка: Это в СССР об был "Солнечным клоуном",а там выступал под именем "Счастливый Ганс".

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      Рейтинг: +452

      тёска 11 октября 2018, 16:11

      Надо и потерпевших и пьянчуг посадить в одну камеру на 14 суток.не нада провоцыровать было,пьяный в драку без повода не полезит ему нужен повод

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > тёска 11 октября 2018, 17:49

      Мил человек(как я понимаю,всё-таки-"Тёзка",провоцИровать и полезЕт),я вам открою великие тайны :
      1.Пьяному море по колено(русская народная пословица),и
      2.Деяние,совершённое в состоянии алкогольного(наркотического)опьянения,является обстоятельством,отягощающим вину(УК РФ).
      И никак иначе!!!

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > тёска 11 октября 2018, 17:59

      Добавлю к комменту выше.
      Никакая словесная провокация не является оправданием нанесения побоев группой лиц. Вы все уже задолбали с этой "провокацией!". Где в кодексе прямым текстом написано, что можно кого-то бить или убивать за якобы провокацию?
      Если не можешь держать себя в руках - сиди в клетке.

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      Рейтинг: +452

      тёска > Агасфер 11 октября 2018, 21:13

      АГА Вас наверно часто били пьяные люди раз вас посещают такие мысли про знание законов.Мои ошибки исправлять не нужно я плохо знаю русский язык

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 11 октября 2018, 21:33

      А сильный удар в лицо,может быть оправданием побоев ударившему?

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > александр п 11 октября 2018, 21:49

      В ответ бить вроде как можно, один на один, а не толпой на одного. Это уже беспредел. Только у нас настолько кривой закон о самообороне, что даже себя защищать крайне опасно. А за слово бить нельзя.
      Также нельзя идти с ножом, оружием (лом, травмат, кастет) на безоружного. За это тоже уголовное преследование. Если напавший сам с ножом, то отбиваться от него можно либо голыми руками, либо ножом, но не пистолетом - превышение самообороны.

      Водитель не бил гоп-компашку первым. И это прекрасно видно на видео. Хватит защищать недоумков! Он лишь отмахивался, когда уже получил несколько ударов в лицо от Мамая и брата кокорина.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 11 октября 2018, 22:08

      На видео прекрасно видно,что водитель ударил первым причём очень квалифицированно.Вы наверно какое то обрезанное видео смотрели.

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 11 октября 2018, 16:10

      Вот лицо нашей адвокатуры.Их сажать давно всех пора за защиту подобных отморозков.

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 11 октября 2018, 16:10

      Чё он несёт???Видео смотрели все желающие

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