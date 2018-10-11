Адвокат: «Пак неоднократно оскорбил Кокорина, после чего Александр нанес ему один удар. В других инцидентах игрок не участвовал»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов рассказал свою версию инцидента, произошедшего 8 октября.

В понедельник Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

«Действительно, 8 октября 2018 года между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал.

Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим. Там же в кафе конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.

Его действия не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ (побои). Утверждения следствия о преступном сговоре Кокорина с другими участниками конфликта, направленном на «грубое нарушение общественного порядка и демонстративного нарушения установленных правил поведения в общественном месте», безосновательны.

Позицию защиты подтверждает опубликованная в интернете видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно. В момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора.

Мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации», – сказал Попов.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что Кокорин полностью готов ответить за свои действия, в связи с чем накануне он явился для допроса в ГСУ столичного главка МВД.

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