Полиция задержала еще троих человек по делу Кокорина и Мамаева. В их числе младший брат форварда Кирилл

После допроса нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева полиция задержала еще троих человек, участвовавших в избиении.

Первым из них был задержан младший брат форварда петербуржцев 19-летний Кирилл Кокорин.

В понедельник, 8 октября, футболисты в компании нескольких человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева