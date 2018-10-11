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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полиция задержала еще троих человек по делу Кокорина и Мамаева. В их числе младший брат форварда Кирилл

    После допроса нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева полиция задержала еще троих человек, участвовавших в избиении.

    Первым из них был задержан младший брат форварда петербуржцев 19-летний Кирилл Кокорин.

    В понедельник, 8 октября, футболисты в компании нескольких человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    11.10.2018 12:56
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:38

      Пусть за содеянное ответит каждый.

      5
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 11 октября 2018, 19:04

      на кол этих гомодрилов!

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 октября 2018, 17:53

      "Стрелочников" взяли. Они всё на себя возьмут, футболёры "бабло" заплатят. Тут и сказочке конец.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 16:36

      вот и сопливая мартышка в клетке теперь чище будет на наших улицах от этих мерзавцев

      5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 октября 2018, 16:10

      Всех, всю эту шоблу, и по максимуму.

      5
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      Рейтинг: +11331

      alp 11 октября 2018, 16:09

      этому шакалью точно скидосов не будет... пойдут по всей строгости, возможно даже "вместо" сладкой парочки

      2
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему не взяли водилу и Пака? Сбегут каты, когда провокация раскроется! В "деле" явная односторнность и обвинительный уклон! Все шито белыми нитками.

      -5
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      Рейтинг: +352

      mauxa > paracetamol 11 октября 2018, 13:48

      А почему их должны были взять? они проходят по делу как потерпевшая сторона, а не подозреваемые...

      9
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      Рейтинг: +882

      kliker > paracetamol 11 октября 2018, 14:26

      Есть такая фраза: "Если ты плюнешь на общество, оно утрётся,если общество плюнет на тебя, ты утонешь". Вот Кокорин с Мамаевым и тонут.
      Вся эта истерия не имеет никакого отношения к правовому государству. Журнашлюхам, обществу и чиновникам нужен хайп, менты его обеспечивают. Ущерб переделывают в тяжкий, хотя там и побоев толком нет. Странно, что их ещё не расстреляли. Запасаемся попкорном.

      3
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      Рейтинг: +8093

      nik55 11 октября 2018, 13:16

      группа-----значит срок

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > nik55 11 октября 2018, 13:40

      К этому и ведут "расследователи".

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 октября 2018, 13:13

      Не прошло и пол года!!!

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      Рейтинг: +862

      Jack24 11 октября 2018, 13:09

      ********* подзатыльник еще выдать

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