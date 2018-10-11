«Зенит» направит все средства от продажи футболок Кокорина в детдома

«Зенит» пожертвует деньги от продажи футболок нападающего Александра Кокорина в детские дома.

«Сообщаем вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будет направлены в детские дома города Санкт-Петербурга», – говорится на сайте магазина «Зенита».

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. Против футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева