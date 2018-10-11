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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» направит все средства от продажи футболок Кокорина в детдома

    «Зенит» пожертвует деньги от продажи футболок нападающего Александра Кокорина в детские дома.

    «Сообщаем вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будет направлены в детские дома города Санкт-Петербурга», – говорится на сайте магазина «Зенита».

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. Против футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: ФК »Зенит»

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    11.10.2018 12:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 11 октября 2018, 21:01

      Вот так Зенит молодец, весь маркетинг в действии!! Ну еще бы футболки так никто бы и не купил, а тут чутка сострадания к детям.. и бизнес не в накладе. А про утилизацию не слышали или тем же детям на тряпки отдали бы!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:28

      Лучше бы ликвидировали.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 11 октября 2018, 18:19

      походу майки в цене упали раз средства от продажи все в деддом отправят

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 октября 2018, 16:08

      Майки пустить на половые тряпки. Там им место. Давайте лечить общество.

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 октября 2018, 15:31

      Не запылятся ли они на полках в свете последних событий?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Max Bobr 11 октября 2018, 16:36

      Будут только дороже - теперь это "ограниченный тираж".

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2018, 14:11

      не забудьте доказательства представить

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 11 октября 2018, 13:57

      глупость.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 11 октября 2018, 13:36

      Дети, не будете слушать старших вырастите Кокошами!

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 октября 2018, 13:30

      Сливают потихонечку

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Артурка32 11 октября 2018, 14:55

      Вообще-то наоборот раскручивают. Больше купят - больше детям достанется. Давят на жалостливость. И тем самым раскручивают продукцию с фамилией козла.
      Лучше бы сожгли все футболки.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 октября 2018, 13:16

      Только,кто их,теперь покупать будет?!

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