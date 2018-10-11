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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Этой ночью Кокорин и Мамаев спали в автозаке и ездили сдавать анализы и снимать побои

    Телеграм-канал Mash сообщил, как провели сегодняшнюю ночь нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    Вчера обвиняемые в избиении футболисты явились в полицию. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Как Кокорин и Мамаев провели сегодняшнюю ночь? Холодно и плохо: они спали в автозаке, катались сдавать анализы и снимать побои (которых у них нет).

    К утру их посадили в трехместные камеры, и вот тут есть загвоздочка. Мамаев сидит с ранее судимым зеком. Это нарушение, и общественники готовятся подавать жалобу.

    Оба извиняются и раскаиваются. А еще клянутся, что ночью пили только пиво, никаких наркотиков. «Мы футболисты, сдаем тест на допинг регулярно», – сообщает Mash.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.10.2018 12:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 11 октября 2018, 19:49

      надо было им девочек привезти

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:24

      В таких условиях им бывать не приходилось.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 16:28

      /холодно и плохо ночь провели/ чё думали их в гостиницу люкс повезут на мягкие перила положат ещё и шампанское с клубникой подадут. Пусть привыкают к реалиям повсеместной жизни

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 16:01

      Всё будет нормально,папа Мамая уже отправил по колониям маляву и заслал Главному Куму РФ задаток.Но немножко посидеть в автозаке придётся,для пользы воспитания подрастающего поколения.Они же дети.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 14:37

      Позор следакам, возбудившим уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). Сколько вам дали, взяточники? Плохо, плохо СК чистили, раз там такие деятели сидят!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > prezent2017 11 октября 2018, 16:02

      Пляшут не от Вашего мнения и строгости наказания,а от содеянного,которое и оценивает соответствующая статья.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2018, 14:19

      задрал уже этот маш.... официальных сайтов нет что ли у клубов и рфс ?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 84aivengo 11 октября 2018, 14:38

      Это бомбардир их рекламирует, лучший друг желтой прессы.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 84aivengo 11 октября 2018, 14:52

      а там крч кто-то с тв вещает,либо с РФС

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2018, 14:15

      бедолаги б ля ть,за такие лямы в месяц так страдать,а по воротам хер поподают твари(ладно бы забивали как кристинка за сезон по 30-40 мячей можно простить,но б л ять ракалы сраные и ещё в за луп у лезут твари кривоногие)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 3a zenit 11 октября 2018, 14:39

      Страдают за дело, впредь им наука. Но обвинительный уклон, до 7 лет, это уж слишком!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > prezent2017 11 октября 2018, 14:51

      в смысле впредь,сколько в СПб чудили бывшая банда в сми это не пишут,а в народе слухи ходят...когда прощаешь такие поступки то начинают на голову срать в прямом смысле)забивай 50 мячей за сезон и тебя простят-ты нужен...а такое говно пару мячей и думает что звиздуля,наказать нахер,они лицо страны,они нас не уважают это те же чиновники твари,всех на одну баржу посадить и утопить нахер этих Паков-кокомамаев.Давали бы стране угля и никто бы не сказал что они плохие,трутни е б а ные.В России доброту воспринимают за слабость.

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 11 октября 2018, 13:52

      С зэком он сидит-не с одним сажать надо, а в общую камеру.

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      Рейтинг: +93

      Топс7 11 октября 2018, 13:19

      Какой-то цирк устроили с ними. Сейчас пару дней еще и все затихнет, никого не посадят и условку не дадут

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Топс7 11 октября 2018, 14:16

      да там уже видно сверху папики кроют,надеюсь УЕФА скажет своё слово и отстранит их от выступления в еврокубках!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 11 октября 2018, 13:15

      Что ребятки решили встречное заявление подать..что ж не хотят отвечать за свои поступки....совсем не по мужки....натворили .....теперь за спины адвокатов и встречный иск...айда герои

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