Этой ночью Кокорин и Мамаев спали в автозаке и ездили сдавать анализы и снимать побои

Телеграм-канал Mash сообщил, как провели сегодняшнюю ночь нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Вчера обвиняемые в избиении футболисты явились в полицию. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Как Кокорин и Мамаев провели сегодняшнюю ночь? Холодно и плохо: они спали в автозаке, катались сдавать анализы и снимать побои (которых у них нет).

К утру их посадили в трехместные камеры, и вот тут есть загвоздочка. Мамаев сидит с ранее судимым зеком. Это нарушение, и общественники готовятся подавать жалобу.

Оба извиняются и раскаиваются. А еще клянутся, что ночью пили только пиво, никаких наркотиков. «Мы футболисты, сдаем тест на допинг регулярно», – сообщает Mash.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева